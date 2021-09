Non c’è stato nemmeno il tentativo di aspettare un miglioramento delle condizioni metereologiche. Il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Russia è stato cancellato a causa della troppa pioggia scesa nella mattinata. Hanno avuto così conferma gli spauracchi di ieri, quando già si prevedeva una giornata pesantemente condizionata dall’acqua.

Motori spenti in Russia, la pioggia blocca l’azione durante la FP3 e turno cancellato

A Sochi si attende il calare della pioggia. In archivio l’ultimo turno di libere la Formula 1 spera di poter disputare il turno di qualifica, anche facendo riferimento a uno sviluppo positivo della situazione meteo. Sembra infatti che nel pomeriggio la pioggia possa diminuire, permettendo così a Michael Masi di dare il semaforo verde e ai team di scendere in pista.

No track action yet in Sochi but the heavens are putting on a proper show ⚡️😮#RussianGP #F1 (🎥 @Formula2) pic.twitter.com/b57p3taqyx — Formula 1 (@F1) September 25, 2021

Un aspetto che condizionerà l’attività odierna sarà l’oscurità. Abbiamo già testato nella giornata di ieri come, pur con condizioni di luce ottimale, il calare della notte sia stato repentino appena terminata la gara di Formula 1 (17:00 italiane, 18:00 locali). Impossibile dunque ritardare di troppo l’inizio del turno di qualifica che, nell’eventualità in cui non si possa disputare nel pomeriggio di oggi, verrà spostato a domattina.

QUALIFICA SPOSTATA A DOMANI?

Complicato sarà anche incastrare la Formula 1 al programma delle serie propedeutiche. Gara-1 di Formula 2, prevista per le 9.30, è stata rinviata e gli organizzatori sperano di poterla recuperare poco prima della qualifica della classe regina. Un’ipotesi al momento quasi utopistica. Si va così verso la cancellazione almeno di parte del programma di Formula 2 e Formula 3.

Qualifying day, with more than a chance of rain. 🌧 Let’s get started, shall we?#RussianGP #F1 pic.twitter.com/1biQPSDfFY — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 25, 2021

Seguiranno aggiornati sull’evoluzione delle condizioni meteorologice.

