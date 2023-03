Per la 7ma puntata di ‘A Ruota Libera’ non potevamo esentarci di spostarci a Sebring per l’evento dell’IMSA Michelin Pilot Challenge, manifestazione che si è tenuta a poche ore di scarto dall’opening round del FIA World Endurance Championship e dalla 12h dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Non solo Florida, parleremo infatti anche di NASCAR Xfinity e Truck Series da Atlanta e di quanto accaduto al Nuerburgring nel primo atto del NLS, la categoria dell’Inferno Verde che ha inaugurato le danze dopo un lungo inverno.

IMSA Michelin Pilot: BMW mette tutti in riga con Turner Motorsport

BMW ha vinto il primo evento internazionale con la nuova BMW M4 GT4 nell’ultimo fine settimana in occasione del round di Sebring dell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Turner Motorsport ha siglato una spettacolare doppietta, Vincent Barletta/Robby Foley #96 hanno avuto la meglio su Robert Megennis/Cameron Lawrence #95 e sulla temibile Chevy Camaro #71 di Robin Liddell/Frank DePew (Rebel Rock Racing).

Nella categoria regina la bagarre e soprattutto i colpi di scena non sono mancati. La competizione, soprattutto nei primi minuti, è stata tempestata da delle lunghe bandiere gialle, la strategia non ha influito su una sfida che si è decisa negli ultimi minuti.

Turner Motorsport ha saputo rimontare dai margini della Top10, Robby Foley ha fatto la differenza alla penultima restart beffando la Mercedes #72 di Murillo Racing e la Christian Szymczak e la gemella #95 di Lawrence. Il temibile americano ha preso il largo, mentre Liddell tentava di recuperare con la propria Chevy Camaro.

Una caution, esposta a 10 minuti dalla conclusione per un problema all’Honda TCR #99 ed ad un danno alla BMW #26 di Fast Track Racing, ha rimesso tutto in discussione, la Safety Car si è spostata per l’ultimo giro in regime di green flag.

Le due BMW di Turner Motorsport non sono più state riprese, Robin Liddell ha beffato negli ultimi chilometri la Mercedes di Murillo Racing. L’affermazione del brand bavarese è in ogni caso significativa, la BMW M4 GT4 non aveva ancora vinto durante la propria breve esistenza.

Alfa Romeo torna a vincere in TCR

Alfa Romeo torna a vincere in TCR con Roy Block/Tim Lewis (KMW Motorsports with TMR Engineering #5/Alfa Romeo). Finale perfetto per la vettura tricolore che nel finale ha saputo beffare la Hyundai Elantra #33 di Harry Gottsacker/Robert Wickens (Bryan Herta Autosport with Curb Agajanian).

La bagarre si è infiammata negli ultimi passaggi, Lewis ha dato spettacolo contro Wickens. L’americano ha conqusitato il comando a 10 minuti dalla fine, il sorpasso sul canadese l’ex pilota IndyCar e DTM è arrivato pochi secondi prima dell’esposizione dell’ultima bandiera gialla. I commissari hanno ritenuto valido il sorpasso dell’Alfa Romeo #5 che nel giro conclusivo non ha mai lasciato spazio al 34enne di Toronto.

NASCAR Xfinity Series, Atlanta: Hill si conferma

Tre affermazioni in cinque settimane per Austin Hill nella NASCAR Xfinity Series. Il #21 di RCR si conferma ad Atlanta, perfetto durante il finale ad annullare qualsiasi tentativo da parte di un’agguerrita concorrenza.

Chevrolet ha fatto la differenza con il padrone di casa che durante l’overtime ha mostrato tutte le abilità all’interno dei ‘superspeedway’. Parker Kligerman (Big Machine Racing #48) e Daniel Hemric (Kaulig Racing #11) hanno tentato invano di sorprendere la Chevy Camaro #21, la missione non è riuscita nei pochi metri che da curva 4 conducono sulla linea del traguardo.

Here's a look at the end of the race at @ATLMotorSpdwy. pic.twitter.com/GoPTUfMyUK — NASCAR Xfinity (@NASCAR_Xfinity) March 19, 2023

NASCAR Truck Series, Atlanta: Christian Eckes primeggia in volata

Christian Eckes ha vinto in volata la prova di Atlanta della NASCAR Truck Series ad Atlanta. Prima gioia della stagione, seconda in carriera, per il #19 di McAnally-Hilgemann Racing, perfetto a ritrovarsi davanti alla Chevy Tundra #2 dell’esordiente Nick Sanchez (Rev Racing).

Sono state molteplici le neutralizzazioni che hanno spezzato il ritmo di una sfida che si è accesa per i due passaggi finale. Onore in ogni caso ad Eckes, per la prima volta in carriera a segno nel rinnovato Atlanta Motor Speedway.

Here's a look at the final lap from @ATLMotorSpdwy. The No. 19 was the leader at the time of caution. pic.twitter.com/1lD1HaLYz2 — NASCAR CRAFTSMAN Trucks (@NASCAR_Trucks) March 18, 2023

Luca Pellegrini