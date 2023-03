Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway vincono con Toyota Gazoo Racing #7 la 1000 Miles of Sebring, primo appuntamento del FIA World Endurance Championship. I giapponesi si confermano il team da battere, abili ad avere la meglio sulla concorrenza con una splendida doppietta. Seconda piazza overall per Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8, terza per Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50).

Will Stevens/David Beckmann/Yifei Ye (Hertz Team Jota #48) festeggiano in LMP2, mentre la Corvette #33 monopolizza la scena nell’unica categoria riservata alle GTE con il tridente composto da Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone.

1000 Miles of Sebring: Toyota al top ancora

Antonio Fuoco (Ferrari AF Corse #50) ha tenuto testa a Sébastien Buemi (Toyota Gazoo Racing #8) ed a Mike Conway (Toyota Gazoo Racing #7) al via, mentre Cadillac Racing #2 e Porsche regalavano spettacolo per un posto in Top5.

Le due auto italiane e le due Toyota hanno preso lentamente il largo, una fuga che è stata arrestata nel corso del quinto giro in seguito ad un violento impatto contro le barriere da parte di Luis Perez Companc (Richard Mille AF Corse #83/Ferrari). L’argentino si è letteralmente ribaltato dopo aver colpito le barriere di curva 1, la Safety Car è stata inevitabile.

Ferrari cambia le carte in tavola fermandosi subito

Successivamente è arrivato il primo momento significativo del campionato con la decisione di AF Corse di fermarsi ai box in regime di Safety Car. La scelta non è stata condivisa con la concorrenza, Toyota è salita di conseguenza in cattedra.

La 1000 Miles of Sebring è continuata sotto l’insegna del brand asiatico, mentre la Ferrari #50 rimediava una penalità per aver superato una GTE in regime di bandiera gialla durante il primo restart. Situazione difficile per la casa di Maranello, in scena con una strategia completamente differente rispetto ai rivali.

La scelta si è mostrata sbagliata in particolare per la 499P #50 che con Antonio Fuoco ha dovuto scontare una sanzione per aver superato una GT in regime di bandiera gialla. Il calabrese ha perso terreno nei confronti dei rivali, le due Rosse sono tornate alle spalle di Toyota dopo il secondo pit.

Toyota allunga ed amministra la scena

Cadillac e Porsche, rispettivamente con Alex Lynn e Laurens Vanthoor, hanno dato spettacolo nella seconda ora, presenti nella graduatoria davanti alle due Ferrari. Situazione cristallizzata, invece, per le Toyota, indiscusse regine dopo due ore della 1000 Miles of Sebring.

La situazione non è cambiata con il passare dei giri, le GR010 Hybrid hanno amministrato la scena senza molti problemi con un margine di oltre un minuto sulle due Porsche ufficiali e sulla Ferrari 499P #51 che ieri ha ottenuto il quarto posto in qualifica.

Toyota senza rivali, Ferrari #51 in difficoltà

Toyota ha continuato incontrastata a monopolizzare la scena, mentre la Ferrari #51 ha dovuto abbandonare la 1000 Miles of Sebring a 2h dalla fine in seguito ad un incidente nell’ultimo settore che ha visto protagonista Alessandro Pier Guidi.

Il campione del mondo in carica per quanto riguarda la classe GTE PRO ha salutato la corsa dopo un contatto con la Ferrari #54 di AF Corse (GTE), un doppiaggio che ha provocato un testacoda per la 499P#51 che successivamente colpirà l’incolpevole Porsche #56 di Project 1 (GTE).

Seconda affermazione negli ultimi tre anni per Toyota che si impone ancora una volta nel FIA WEC. Kamui Kobayashi/José Maria Lopez/Mike Conway #7 e Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley #8 hanno concluso davanti alla Rossa #50 di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco, abile nel finale ad avere la meglio su Cadillac Racing #2.

Quarta piazza finale per Cadillac Racing #02, quinta per Porsche Penske Motorsport #5. Giornata da scordare, invece, per Peugeot che sin dal giro di formazione è stata limitata da alcuni importanti problemi tecnici che hanno compromesso il primo atto del 2023.

LMP2, JOTA ancora al vertice in attesa della LMDh

JOTA vince con Will Stevens/David Beckmann/Yifei Ye #48 la categoria LMP2 con un ampio margine sulla concorrenza. Affermazione mai messa in discussione per l’equipaggio in questione, capace di avere la meglio nelle otto ore d’azione suFilipe Albuquerque/Philip Hanson/Frederick Lubin (United Autosports #22) e Doriane Pin/Mirko Bortolotti /Daniil Kvyat (PREMA #63).

LMP2, 1000 Miles of Sebring: United parte forte, ma…

United Autosports ha letteralmente dominato la scena nelle prime tre ore con la vettura #23. Josh Pierson/Oliver Jarvis/Tom Blonqvist hanno fatto la differenza, una situazione che è cambiata intorno al 100mo giro in seguito ad un problema tecnico.

I vincitori dell’ultima edizione della 1000 Miles of Sebring hanno concesso la vetta a Hertz Team JOTA #43, in pista con il campione in carica Will Stevens. La squadra britannica che sta aspettando una Porsche 963 LMDh per passare in classe Hypercar.

Le ultime ore non hanno modificato il racconto di una 1000 Miles che è stata letteralmente controllata da JOTA dopo le difficoltà di United. L’Oreca #48 primeggia su PREMA #9, team che nel finale ha dovuto piegarsi all’Oreca #22 di Filipe Albuquerque/Philip Hanson/Frederick Lubin. Bellissima mossa nei passaggi conclusivi per il team di Zak Brown, abile a ribaltare le carte ed a firmare il secondo posto in LMP2.

GTE, Corvette domina la scena e vince in casa

Corvette Racing vince al debutto in GTE Am con Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone. Dominio assoluto per oltre metà gara per la compagine statunitense, abile ad imporsi nella competizione di casa davanti Christian Ried /Mikkel Pedersen/Julien Andlauer (Dempsey-Proton Racing #77/Porsche) ed a Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra (Kessel Racing #57/Ferrari)

GTE, 1000 Miles of Sebring: Dames vs Chevy nelle prime ore

Sarah Bovy (Iron Dames #85/Porsche) e Ben Keating (Corvette Racing #33) si sono spartiti la vetta alla partenza, la battaglia è entrata subito nel vivo. La belga ed il texano non si sono risparmiati, un duello che ha preceduto una breve Safety Car per rimuovere la Ferrari #83 di Luis Perez Companc. L’argentino ha perso il controllo della propria auto in curva 1, l’incidente è stato violento contro le barriere.

Tutti i protagonisti della categoria GTE si sono fermati ai box ad eccezione dell’Aston Martin #777 di Tomonobu Fujii. Il nipponico ha ereditato la vetta ed ha tentato di scappare, mentre Bovy e Keating continuavano a lottare per il secondo posto assoluto.

SAFETY CAR 🟡 The #83 Richard Mille AF Corse crashes out of the race. Driver OK.#WEC #1000MSebring pic.twitter.com/CBfkFhYv8Q — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 17, 2023

Le Dame regalano emozioni, Corvette non sbaglia e vince

Le Iron Dames riusciranno nel corso dei minuti ad avere la meglio sulla Corvette #33 anche grazie ad un perfetto timing in occasione della seconda sosta. Sarah Bovy ha infatti imboccato la pit lane poco prima di un FCY, chiamato per ripulire il tracciato da alcuni detriti lasciati dall’Aston #25 di TF Sport.

Corvette Racing #33 ha preso il largo intorno alla terza ora di gara in seguito ad un significativo errore in curva 1 da parte Rahel Frey (Iron Dames #85). L’elvetica è uscita di pista danneggiando in modo importante il posteriore della propria Porsche, l’argentino Nico Varrone ha ereditato automaticamente la prima piazza

Hour 3 🕒: That’s heartbreaking. A minor setback as Rahel went off track & lost the rear of the car. Our amazing pit crew came in with a quick fix💪 We are back on track and ready to climb our way back to the top! Car#85 P10

best time of 2:00.196 Car#63 P2

best time of 1:52.281 pic.twitter.com/tIQxEqf781 — Iron Dames (@IronDames_) March 17, 2023

L’errore delle Iron Dames ha spalancato le porte a GR Racing (Porsche) ed a Dempsey Proton Racing#77 (Porsche), realtà che non hanno mai impensierito la leadership del costruttore americano che prima d’oggi non aveva mai militato in GTE-Am.

Successo più che mai meritato in GTE per Nicky Catsburg/Ben Keating/Nico Varrone (Corvette Racing), vincitori con oltre 30 secondi di scarto sulla già citata Porsche #77 di Dempsey-Proton Racing e Ferrari #57 di Kessel Racing.

The Corvette Racing #33 wins on home soil in the LMGTE AM class! @CorvetteRacing #WEC #1000MSebring pic.twitter.com/rcCtUoIEuB — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) March 18, 2023

Stefano Costantini/Simon Mann/Ulysse de Pauw (AF Corse #21/Ferrari) hanno concluso il podio, abili ad avere la meglio su Takeshi Kimura/Scott Huffaker/Daniel Serra (Kessel Racing #57/Ferrari) e Thomas Flohr/Francesco Castellacci/Davide Rigon (AF Corse #54/Ferrari).

Piccola pausa ora per il FIA WEC, tra due settimane la seconda sfida di Portimao (Portogallo).

Luca Pellegrini