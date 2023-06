Altra giornata sull’Isola di Man, altro duello tra Michael Dunlop e Peter Hickman. Il primo in cerca del 26° successo al Tourist Trophy per pareggiare il record dello zio Joey Dunlop, mentre il secondo alla ricerca del secondo successo al TT 2023 dopo la vittoria in Gara 1 della Superstock. Il Day 5 vede la doppietta del #10, che si prende bissa la Superstock e ha la meglio su Dunlop anche nella Supertwins.

SUPERSTOCK | HICKMAN DA RECORD: 136.358 MPH DI MEDIA!

Se Dunlop è il dominatore assoluto della Supersport sul Mountain Course, Peter Hickman è l’assoluto re della classe Superstock. Il pilota di FHO Racing ha preso la testa della corsa fin dal primo intertempo di “Glen Helen” e non l’ha più lasciata. Con un primo giro da 134.068 miglia orarie, Hickman ha guadagnato solo 1.8″ nei confronti del rivale di MD Racing. Al secondo giro Hickman ha incrementato ad oltre 5″, ma nel terzo ed ultimo giro accade l’incredibile. Peter Hickman ha portato la sua BMW M1000 RR all’incredibile media di 136.358 miglia orarie, ovvero oltre 218 km/h. Ovviamente, questo è un nuovo record realizzato al TT 2023, oltre che il nuovo record sul giro di 16:36.115. È il successo numero 11 per Hickman sull’isola: una media impressionante, se si pensa che il pilota attivo anche nel British Superbike ha iniziato a vincere “solo” nel 2018.

He's done it. @Peterhickman60 is the winner of the @RL360_group Superstock TT Race 2, not only setting a new Superstock lap record, but also setting a new outright lap record of 136.358mph 👏👏 #Superstock #TT2023 pic.twitter.com/SQVuUcjkcC — Isle of Man TT Races (@ttracesofficial) June 9, 2023

Sul podio, come sempre in questa edizione, Michael Dunlop e Dean Harrison. Il pilota Kawasaki si conferma per l’ennesima volta il primo degli umani in questa edizione, l’unico ad avvicinare i due alieni all’Isola. In quarta posizione c’è la Honda di Conor Cummins, davanti alla BMW di FHO Racing guidata da Joshua Brookes. L’eterno John McGuinness chiude in ottava posizione, mentre è 26° Stefano Bonetti, che chiude con 123.137 miglia di media all’ultimo dei tre giri di gara.

SUPERTWINS | È DOPPIETTA PER HICKMAN! A DUNLOP RIMANE IL SENIOR PER IL RECORD

Una Gara 2 della Supertwins dominata da Peter Hickman e la sua Yamaha R7 di PHR Performance. La sfida tra lui e Dunlop non si è consumata, con il nipote del mitico Joey che ha accusato un problema tecnico nel corso del primo giro di corsa, ritirandosi. Hickman sbaraglia totalmente la concorrenza per conquistare la terza vittoria al TT 2023 solo poche ore dopo quella ottenuta in Superstock. Sono quindi 12 i successi del #10 sull’Isola, che è transitato sul traguardo con ben 47″ di vantaggio. Sul podio due piloti alla prima top 3 al Tourist Trophy: Pierre Yves Bian sulla Paton e Joshua Brookes su Kawasaki. Stefano Bonetti sfiora il podio chiudendo in quarta posizione, mentre è 8° Francesco Curinga: i due italiani concludono una grande giornata al TT 2023.

Michael Dunlop avrà quindi un’ultima possibilità di pareggiare il dannato record di 26 successi sull’Isola di Man. Domani piloti affronteranno il Senior TT, la gara più prestigiosa del TT 2023: lo scenario perfetto per l’appuntamento con la storia.

Valentino Aggio

