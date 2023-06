Un distacco che ha raggiunto i 23 secondi, quello che ha diviso Michael Dunlop da Peter Hickman, vincitore della STK del Day 3 del TT 2023. Prima vittoria per la BMW dopo il dominio Honda

GARA RIDOTTA

Nuvole basse, un classico dell’Isola di Man. Questa la motivazione per il ritardo dello start della gara della Superstock, con conseguente ritardo di tutto il programma. Cosa più complessa, la gara è stata ridotta a 3 giri, rendendo fondamentale la scelta dei pit stop. Ovviamente tutti i top rider hanno preferito fermarsi dopo il primo giro, concludendo con il long stint la corsa. Ma per quanto Michael Dunlop e Dean Harrison ci abbiano provato, il vincitore della STK del Day 3 del TT 2023 risponde al nome di Peter Hickman.

SEMPRE AL COMANDO

Al contrario delle Superbike, sembra che le Stock sorridano a BMW. “Hicky” è stato protagonista di una gara condotta dall’inizio alla fine, con una M1000RR che è sembrata molto più a suo agio rispetto alla versione SBK. Con un giro molto vicino al record, corso a 134.331 miglia orarie di media, l’alfiere FHO racing conquista la sua prima vittoria sul Mountain Course per quest’anno, proprio davanti a Michael Dunlop (+23.171, 133.346 il miglior giro) e Dean Harrison (+14.827, 132.736). Peter raggiunge quindi Gacomo Agostini con 10 vittorie sul Mountain Course. Per Harrison è il miglior giro mai effettuato con la Stock al TT, così come per Davey Todd (132.626) e per Hillier (132.328). Ritiro per John McGuinness, con problemi alla moto, chiudono la top10 Jamie Coward, Conor Cummins, David Johnson, Mike Browne e David Johnson.

IL PROGRAMMA

Alle 18:30 inizierà la Supertwins, ultimo appuntamento di oggi. Domani inizierà l’ultima giornata prima della pausa di riposo, per poi ripartire venerdì con Gara 2 della Superstock e Gara 2 della Supertwins. Domani invece toccherà a Gara 2 della Supersport e Gara 2 dei Sidecar. Primo start giù da Bray Hill alle ore 11:45 per le 600, dove Hickman tornerà con la Triumph a combattere contro Dunlop e la sua Yamaha.

Alex Dibisceglia

