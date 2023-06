Vittoria per Michael Dunlop al Day 4 del TT 2023 nella SSP, con il nuovo record in 130.403, primo sopra i 129 in categoria. Splendida battaglia tra Hickman e Harrison, con il pilota Triumph a spuntarla. Nei Sidecar i fratelli Birchall vincono e abbattono il loro stesso record, Founds/Walmsley entrano nel “club dei 120MPH”

25 TT IN VETRINA

Un solo TT di differenza. Ecco cosa c’è tra Michael Dunlop, vincitore della SSP nel Day 4 del TT 2023, e la leggenda Joey Dunlop. Per l’ultimo rimasto della famiglia a correre nelle gare su strada, manca solo un passo per poter giungere finalmente al più prestigioso dei traguardi. Tutto, chiaramente, in memoria e con il ricordo dello zio Joey, del padre Robert e del fratello William. Una storia di coraggio, di forza d’animo, dalla bellezza impressionante e, purtroppo, dalla tristezza infinita. Ma oggi per Michael è giorno di festeggiamenti, con la vittoria stampata con un giro finale record, primo sopra i 130 e nuovo record di categoria in 130.403 miglia orarie.

HICKMAN VS HARRISON

Il resto del podio, anche questa volta, è stato un affare tra Peter Hickman e Dean Harrison. Ad onor del vero Davey Todd ha provato ad infilarsi in questa serratissima lotta, ma la resistenza di di Harrison è stata indistruttibile. Unico a fare la differenza è stato proprio “Hickey”, a sua volta sopra i 130 all’ultimo giro in 130.219. Purtroppo per Peter non è stato sufficiente a battere Dunlop, ma è il quarto podio per Hickman dopo aver sfiorato ieri quello nelle Supertwins. Chiudono la top5 Davie Todd e Jamie Coward

SIDECARS: BIRCHALL ANCORA DA RECORD

Ben e Tom Birchall sono ormai da anni i dominatori della classe Sidecar, e il TT 2023 vede nel Day 4 la loro undicesima vittoria consecutiva. Il trionfo nella mattinata porta i fratelli Birchall a 14 TT vinti nella categoria, e inserisce nella storia un nuovo giro record alla media di 120.645 miglia orarie. Nella storia anche la coppia Founds/Walmsley, secondi sul podio e primi ad entrare (dopo i Birchall) nel “club dei 120”, con una media di 120.079 miglia orarie nell’ultimo giro. Chiudono il podio i fratelli Crowe, a 47.632 dalla seconda piazza.

Alex Dibisceglia

