Il Day 2 del TT 2023 ha visto sull’Isola di Man l’unica gara della classe Superbike, con ben 6 giri di durata. Dopo il successo di ieri in Supersport, Michael Dunlop ha vinto anche la classe Superbike, raggiungendo così quota 23 successi in carriera al Tourist Trophy. Con questa vittoria, Dunlop ha eguagliato John McGuinness (oggi in 6^ posizione, ndr). Sul podio, come ieri, Peter Hickman e Dean Harrison.

LO STESSO COPIONE DELLA SUPERSPORT

Per Michael Dunlop la seconda vittoria al TT 2023 è arrivata in maniera simile a quella in Supersport del Day 1. Il pilota Honda (mentre guida una Yamaha in Supersport, ndr) è partito davvero forte nel primo giro. Al primo passaggio al “Grandstand“, Dunlop è transitato con quasi 7” di vantaggio nei confronti di Dean Harrison (passato a Kawasaki per la Superbike, ndr). Il secondo giro ha visto Dunlop raggiungere la velocità di 135.046 miglia orarie, transitando con 15″ su Harrison e 21″ su Hickman. Il #6 ha gestito il proprio vantaggio per il resto della gara, avendo guadagnato abbastanza per resistere al ritorno di Hickman nell’ultimo giro. Ora Dunlop è a quota 23 successi, solo tre in meno rispetto al compianto zio Joey Dunlop. Con altre sei gare da svolgere al TT 2023, questo potrebbe essere l’anno del record di vittorie per Dunlop, visto lo stato di forma mostrato.

HICKMAN DA URLO NELL’ULTIMO GIRO: 135.445 MPH!

Nella gara di Supersport corsa ieri, Peter Hickman ha fregato Dean Harrison proprio all’ultimo intertempo per la piazza d’onore con un grande ultimo giro. Il 36enne di BMW ha optato per la stessa strategia anche nella gara di Superbike, ma qualcosa è andato storto fin dall’inizio. Era evidente come il #10, per tutta la durata della gara, abbia dovuto fare la famosa “doppietta” per cambiare le marce della sua M1000 RR. Infatti, Hickman ha corso i sei giri senza quickshifter: un handicap non da poco in una corsa già di per sé complicata come il TT 2023.

Nonostante abbia preso dello svantaggio nei primi giri di corsa, Hickman ha saputo rimontare con un ultimo giro pazzesco. Il pilota BMW ha completato la propria corsa con un giro da 135.445 miglia orarie, velocità che gli vale un 16:42.825: ben 12″ in meno rispetto a Dunlop. Questo tempo è vicinissimo al record dello stesso Hickman, fatto segnare nell’ormai lontano 2018. Transitato solo 3″ dietro a Harrison all’inizio dell’ultimo giro dell’Isola di Man, Hickman ha nuovamente beffato il #2, proprio come successo nel Day 1. Alla fine dei sei giri Hickman ha chiuso con un totale di 1:43:10.088, a meno di 9″ da Dunlop.

HILLIER PRIMO DEGLI UMANI, 7° BROOKES

Dopo il 6° posto conquistato in Supersport, James Hillier è arrivato al 4° posto in Superbike al TT 2023. Una gara regolare per il pilota Yamaha di OMG Racing, che è il “primo degli altri” ad oltre due minuti di distacco da Harrison. Jamie Coward dista solo 10″ da Hillier al termine dei sei giri all’Isola di Man, mentre quasi 33″ più tardi c’è la Honda dell’eterno John McGuinness, che chiude al 6° posto assoluto. Joshua Brookes, compagno di Peter Hickman in FHO Racing, è 7° al ritorno sull’Isola di Man. Stefano Bonetti, dopo il 19° posto alla prima gara del TT 2023, chiude 22° in classe Superbike con la Honda del team Speed Motor.

Ora i partecipanti al Tourist Trophy si godono un giorno di meritato riposo (Lunedì 5 Giugno), per poi ritornare Martedì 6 con Gara 1 sia di Superstock che di Supertwin.

Valentino Aggio

