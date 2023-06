Oggi è partito il TT 2023, la corsa su strada più famosa del Mondo: il Tourist Trophy sull’Isola di Man. Ad aprire il programma nel Day 1 di gare c’è la classe Supersport, vinta dal dominatore della categoria Michael Dunlop. Per il pilota Yamaha questo è il 10° successo in Supersport, oltre ad essere il quinto consecutivo dopo la doppietta dello scorso anno. Nei Sidecar vittoria con record per i fratelli Birchall.

SUPERSPORT: VITTORIA MAI IN DUBBIO PER DUNLOP

Ormai si sa, la Supersport è la categoria di Michael Dunlop ed il TT 2023 non ha fatto eccezione, almeno in Gara 1. Infatti il #6, in sella alla Yamaha R6 di MD Racing, ha dominato dal primo dei quattro giri previsti, come da pronostico. Dean Harrison è stato l’unico in grado di impensierire il 22 volte vincitore sull’Isola di Man: infatti, il #2 è passato con il miglior crono al primo intertempo della corsa. Il 4:30.442 fatto segnare a “Glen Helen” da Harrison è 550 millesimi migliore rispetto a Dunlop, ma già a “Ballaugh Bridge” il futuro vincitore era saldamente in testa alla corsa.

Il primo giro di gara di Michael Dunlop al TT 2023 si è chiuso a 128.305 miglia orarie (con partenza da fermo ovviamente, ndr). Il vantaggio su Harrison dopo il primo giro era già di oltre 5″, mentre di 10″ sul terzo classificato Peter Hickman. Una volta arrivati al pit stop, il vantaggio di Dunlop era di ben 13″ su Harrison, nonostante il #2 abbia recuperato poco più di un secondo e mezzo durante la sosta per fare rifornimento. Da lì in poi Dunlop ha semplicemente amministrato fino alla fine della prima corsa di questo TT 2023, portandosi a casa il 22° successo in carriera. Michael Dunlop si trova così ad una sola vittoria di distacco da John McGuinness, oltre che essere a -4 dal recordman Joey Dunlop (a quota 26 successi, ndr).

HICKMAN BEFFA HARRISON SUL TRAGUARDO

Una volta sfuggita la possibilità di una vittoria nel giorno inaugurale di questo TT 2023, Dean Harrison doveva “solo” difendere la seconda posizione da un eventuale attacco di Peter Hickman. Iniziando l’ultimo giro con 3.9″ di vantaggio su Hickman, la battaglia era appena iniziata. Hickman e la sua Triumph non ne hanno voluto sapere di mollare la lotta per la seconda piazza, accontentandosi così del gradino più basso del podio. Ad ogni intertempo il pilota del British Superbike ha recuperato nei confronti di Harrison. Arrivato all’ultimo intertempo di “Cronk ny Mona“, Hickman era ancora dietro al rivale, ma una volta arrivati sul traguardo il #10 aveva beffato Harrison di soli 394 millesimi.

Per Hickman fondamentale l’ultimo giro in oltre 129 miglia orarie per conquistare la seconda posizione alle spalle di Dunlop. Ad oltre 40″ da Harrison, quindi molto staccato dal podio, c’è Jamie Coward, che chiude la propria corsa davanti alla Honda di Davey Todd. Da segnalare l’ottimo 19° posto di Stefano Bonetti, unico rappresentante italiano nella classe Supersport al TT 2023. Il pilota Gomma Racing ha chiuso la prima gara del suo Tourist Trophy a poco più di 5′ dal vincitore, con una media di oltre 118 miglia orarie.

SIDECAR | I FRATELLI BIRCHALL FANNO LA STORIA: ABBATTUTO IL MURO DELLE 120 MPH!

Siamo solo al primo giorno del TT 2023 ma abbiamo già un evento storico. In Gara 1 dei Sidecar, proprio per festeggiare il centenario di questa categoria all’Isola di Man, i fratelli Ben Birchall e Tom Birchall hanno fatto segnare il primo giro oltre le 120 miglia orarie. Nel secondo dei tre giri di gara, i dominatori della categoria sono transitati sul traguardo con l’incredibile velocità di 120.357 miglia orarie. Il Birchall Racing ha ovviamente vinto la corsa, la ciliegina sulla torta in questa giornata che passerà alla storia.

La coppia di fratelli ha conquistato la vittoria in maniera trionfale, con ben 24″ di vantaggio sulla seconda coppia classificata in Gara 1 dei Sidecar al TT 2023, ovvero Peter Founds e Jevan Walmsley (FHO Motorsport). Chiude il podio la coppia formata da John Holden e Maxime Vasseur (Barnes Racing & Carl Cox Motorsport).

Valentino Aggio

