Inizieranno tra poche ore le prime sessioni di prova del TT 2023, nel pomeriggio poi sarà il turno delle prime qualifiche che continueranno per i prossimi quattro giorni, da sabato 3 il via alle gare con il Senior TT in programma per sabato 10 giugno. Saranno gare tiratissime sul Mountain Course con diversi piloti che hanno ragionevoli ambizioni di vittoria a partire dal mattatore dell’edizione 2022: Peter Hickman. Il pilota nativo di Burton lo scorso anno ha vinto ben quattro gare nella “Race week” dovendo arrendersi solo nella Supersport a Michael Dunlop capace di sfiorare le 130mph con la sua R6, una media che solo dieci anni fa rappresentava l’élite per il Senior TT. La caccia al nuovo re del TT è aperta.

SUPERBIKE, SUPERSTOCK E SENIOR TT

Iniziamo dalle “Big Bike”, le gare dedicate alle 1000cc dove negli ultimi anni abbiamo visto nascere il dominio di Peter Hickman. “Hicky” sarà nuovamente al via di tutte le gare con la BMW M1000RR del team Monster Energy FHO Racing. Dopo le polemiche nate alla North West dove era stato escluso in griglia di partenza della classe Superstock per l’utilizzo dei cerchi in carbonio (proibiti da regolamento, ndr), il team arriva sull’Isola di Man con un nuovo, prestigioso, main sponsor: Monster Energy. Per Hickman già vincitore delle quattro gare dello scorso anno, dovrà però vedersela con Michael Dunlop e Dean Harrison che negli ultimi anni sono stati gli unici a strappargli una gara tra le “big bike”. Michael Dunlop sarà al via con la CBR1000RR-R del Hawk Racing mentre Dean Harrison sarà nuovamente al via con la Kawasaki ZX-10R DAO Racing.

Al via, ovviamente Sir John McGuinness che lo scorso anno ha tagliato il traguardo dei 100 TT in carriera. Negli ultimi anni il secondo più vincente della storia del TT non è più stato in grado di lottare realmente per la vittoria ma lo scorso hanno ha terminato la Superbike Race in quinta piazza. Non saranno purtroppo al via Lee Johnson e Nathan Harrison. I due hanno riportato gravi infortuni alla North West 200 con il primo che ancora oggi si trova in ospedale, mentre il secondo avrebbe potuto accelerare i tempi di recupero ma ha preferito non correre rischi ed aspettare di essere al 100% della forma prima di tornare sull’Isola di Man. Tra gli assenti illustri anche i sedici volte vincitore Ian Hutchinson fermato dai medici dopo i problemi cardiaci avuti durante un allenamento.

SUPERSPORT, SI CORRE VERSO LE 130MPH

Se nelle 1000 il favorito è Peter Hickman, tra le 600 non può che non esserlo Michael Dunlop. Il 21 volte vincitore del TT proverà l’aggancio (e perchè no il sorpasso, ndr) a sua maestà John McGuinness che è fermo a 23 successi. Le due gare della Supersport potrebbero essere il terreno da caccia ideale per l’ultimo degli eredi della dinastia Dunlop. Michael lo scorso anno infatti si impose in maniera perentoria in entrambe le gare siglando anche il nuovo record della categoria in 129,47 mph. Il muro delle 130 mph sull’Isola di Man era stato battuto per la prima volta durante il Senior TT del 2007 da John McGuinnes con la sua Honda Superbike, oggi a distanza di quindici anni si potrebbero replicare le stesse medie orarie sul giro con le Supersport.

Tra i rivali più accreditati ovviamente i già citati Dean Harrison e Peter Hickman, con il primo che da Kawasaki è passato alla Yamaha R6 del BPE Russell Racing. Per Hickman invece nuova corsa sempre con la ormai fedelissima Triumph messa a punto dal team K2 Trooper Triumph by PHR. Sulla moto inglese accanto al nove volte vincitore di un TT ci saranno anche Pierre-Yves Bian and Craig Neve con quest’ultimo che potrebbe essere una vera sorpresa nelle zone alte della classifica. Da tenere sott’occhio anche Davey Todd and Conor Cummins che con le CBR600RR del team Padgetts hanno già mostrato alla North West di potersi portare in posizioni importanti.

SUPERTWINS, ITALIA PROTAGONISTA

Da anni ormai la categoria dedicata alle bicilindriche fino a 700cc vede l’italianissimo progetto Paton S1-R primeggiare nella categoria. Dallo scorso anno si è aggiunta anche l’Aprilia RS660 ad affilare le proprie armi anche sulle strade inglesi. La presenza italiana non si ferma solo alle moto perchè nella categoria che una volta era denominata Lightweight ci sono anche due nostri portabandiera: Stefano Bonetti e Francesco Curinga. “Bonny” è ormai un habitué dell’Isola di Man e del TT con a referto numerose partecipazioni tra Superbike, Superstock e Senior TT. Negli ultimi anni però le maggiori soddisfazioni le ha raccolte proprio nella Supertwins categoria che lo ha visto vincere la North West 200 solo un paio di edizioni fa.

Oltre a Bonetti sarà al via anche il vincitore della Supertwin Race dell’ultimo ManxGP: Francesco Curinga. Entrambi scatteranno nella top20 e potranno dunque la concentrarsi a pieno durante le prove senza doversi per forza prendere rischi per siglare un buon tempo. Bonetti e Curinga scatteranno rispettivamente come undicesimo e dodicesimo pilota nella Supertwins race con ragionevoli possibilità di lottare per la zona podio. La vittoria sarà invece probabilmente ancora una lotta tra Michael Dunlop con la Paton S1-R e Peter Hickman con una super kittata Yamaha R7.

ORARI DELLE PROVE:

LUNEDÌ 29 MAGGIO

Prove Libere

11:40 – Newcomers’ Speed Control Lap

11:55 – Supersport & Supertwis

12:35 – Superbike & Superstock

13:20 – Sidecars

Qualifiche 1

14:20 Supersport & Supertwins

15:00 Superbike & Superstock

14:45 Sidecar

MARTEDÌ 30 MAGGIO

Qualifiche 2

19:30 Superbike & Superstock

20:20 Supersport & Supertwin

21:10 Sidecar

MERCOLEDÌ 31 MAGGIO

Qualifiche 3

19:30 Superbike, Superstock & Supersport

21:10 Sidecar

GIOVEDÌ 1 GIUGNO



Qualifiche 4

19:30 Superbike & Superstock

20:20 Supersport & Supertwin

21:10 Sidecar

VENERDÌ 2 GIUGNO

Qualifiche 5

14:00 Sidecars

14:45 Supersport & Supertwin

15:45 Superbike & Superstock

SABATO 3 GIUGNO

11:30 Solo Warm-Up [1 giro] 12:45 Monster Energy Supersport TT Race 1 [4 giri] 15:15 3wheeling.media Sidecar TT Race 1 [3 giri]

DOMENICA 4 GIUGNO

14:30 Solo Warm-Up [1 giro] 15:40 RST Superbike Race [6 giri]

MARTEDÌ 6 GIUGNO

11:30 Solo Warm-Up [1 giro] 11:50 Sidecar Shakedown [1 giro] 12:45 RL360 Superstock TT Race 1 [3 giri] 15:00 Carole NashSupertwin TT Race 1 [3 giri]

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO



11:30 Solo Warm-Up [1 giro] 12:45 Monster Energy Supersport TT Race 2 [4 giri] 15:15 3wheeling.media Sidecar TT Race 2 [3 giri]

VENERDÌ 9 GIUGNO

11:30 Solo Warm-Up [1 giro] 12:45 RL360 Superstock TT Race 2 [3 giri] 15:00 Carole Nash Supertwin TT Race 2 [3 giri

SABATO 10 GIUGNO

11:30 Solo Warm-Up [1 giro] 12:20 Celebrazione 100 anni di corse dei Sidecar al TT

13:15 Milwaukee Senior TT [6 giri]

Mathias Cantarini