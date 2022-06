Dopo una giornata inaugurale funestata dall’incidente mortale di Olivier Lavorel, l’edizione 2022 del Tourist Trophy è pronta per ripartire con un programma modificato. La gara dei sidecar, interrotta nelle prime battute dopo il tragico incidente, verrà infatti recuperata Lunedì 6 Giugno, portando così a tre il numero di competizioni previste in data odierna sul tracciato del Mountain Course.

LA TRAGEDIA DI LAVOREL

E’ stato un inizio di TT 2022 all’insegna delle emozioni contrastanti, come spesso purtroppo avviene sull’Isola di Man. Dopo lo straordinario successo di Peter Hickman in Superbike, è arrivata infatti la tragica notizia relativa alla scomparsa di Olivier Lavorel, passeggero del mezzo guidato da Cesar Chanel. L’incidente è avvenuto nel tratto di Ago’s Leap, quando il sidecar numero 39, per cause ancora da definire, è finito violentemente contro le barriere. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma l’organizzazione ha comunicato dopo poche ore il decesso del giovane rookie francese. Molto gravi anche le condizioni del pilota Cesar Chanel, attualmente ricoverato presso l’Aintree Hospital.

Il duo era alla sua prima esperienza nel TT, dopo aver colto numerosi successi nel campionato francese di Sidecar. La tragedia fa seguito a quanto avvenuto nel corso delle qualifiche, con l’incidente mortale occorso al 29enne Mark Purslow, vittima di un terribile schianto nel tratto di Ballagarey. Un bilancio pesante, anche se la competizione, come sempre avviene in questi casi sull’isola di Man, prosegue. Al punto che il programma della seconda giornata di gare vedrà una modifica volta a recuperare la sfida riservata ai sidecar interrotta nel primo giro.

NUOVI ORARI PER LA SECONDA GIORNATA

Alle 11:45 italiane scatterà infatti gara-1 della Supersport, la quale si disputerà sull’arco di 3 tornate in luogo delle quattro originariamente previste. Due giri invece per i sidecar (con start alle 14:10), mentre la medesima distanza della Supersport verrà percorsa dai protagonisti della gara Superstock, con partenza prevista alle ore 16:00.

Marco Privitera