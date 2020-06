Il motorsport italiano è alle prese con la ripartenza, dopo le settimane di inattività forzata a causa del Covid-19. Tra i campionati emergenti del panorama tricolore, un posto di riguardo spetta indubbiamente al Trofeo Super Cup, realtà lanciata da Giordano Giovannini e pronta per affrontare la propria sesta stagione. Il nuovo calendario si svolgerà sull’arco di cinque appuntamenti e scatterà a fine Luglio sul circuito di Magione.

Dopo il successo fatto registrare nelle precedenti annate, il 2020 avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore salto di qualità per il Trofeo Super Cup. Questo grazie alla presenza di nuovi schieramenti ed alla possibilità di rappresentare l’evento principale in diversi week-end agonistici. Nonostante le vicissitudini dovute alla pandemia, gli organizzatori sono riusciti a mettere a punto un calendario rivisitato in tempi record, lavorando a stretto contatto con gli autodromi, ACI Sport ed i partner degli altri campionati.

DA MAGIONE AD ADRIA

E’ stato lo stesso Giordano Giovannini, ideatore della serie tricolore riservata a vetture Turismo e GT, a svelare nel corso di una diretta streaming i nuovi appuntamenti della stagione 2020. Un calendario che scatterà nell’ultimo fine settimana di Luglio sul tracciato umbro di Magione, ormai divenuto quasi un circuito di casa per il campionato. La seconda tappa andrà in scena due mesi dopo in Puglia, con il circuito di Binetto che rappresenterà la new-entry di questa stagione. A seguire, il ritorno (dopo alcuni anni di assenza) sul tracciato di Varano de’ Melegari, mentre gli appuntamenti finali vedranno le vetture Turismo del Trofeo Super Cup sfidarsi a Misano Adriatico (nel prestigioso contesto del FIA European Truck Championship) e, successivamente, sul rinnovato circuito di Adria.

Ecco quindi il riepilogo del calendario 2020 (in attesa di definitiva approvazione):

25-26 Luglio: Magione

26-27 Settembre: Binetto

24-25 Ottobre: Varano de’ Melegari

14-15 Novembre: Misano Adriatico (solo vetture Turismo)

28-29 Novembre: Adria

LE SERIE PARTNER

A partecipare alla diretta anche le serie partner del Trofeo Super Cup. Sono infatti intervenuti Andrea Sellani (Smart EQ Fortwo E-cup), Pietro Casillo (Challenge Ford MPM) e Giordano Fiore (Asso MiniCar), i quali hanno evidenziato l’importanza di un’unione d’intenti in un momento così delicato. Gran parte delle date vedranno i vari campionati correre nei medesimi circuiti, dando così vita ad un palinsesto agonistico di sicuro spessore e che sarà possibile gustarsi in diretta streaming.

Marco Privitera