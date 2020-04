Le misure restrittive legate alla diffusione del Covid-19 rendono necessaria una nuova modifica nel calendario 2020 del Trofeo Super Cup. Dopo lo slittamento dell’esordio stagionale, originariamente fissato per il 18-19 Aprile sull’Autodromo dell’Umbria di Magione, anche i successivi round previsti al Levante Circuit di Binetto e al Misano World Circuit ‘Marco Simoncelli’ dovranno svolgersi in date differenti rispetto a quelle programmate.

Nella fattispecie, il tracciato pugliese avrebbe dovuto ospitare il campionato promosso da Giordano Giovannini nel week-end del 2-3 Maggio, facendo così il proprio esordio assoluto nella serie autorizzata ACI Sport. Quest’ultimo appuntamento, al pari di quello previsto a Magione, verrà ricollocato in calendario a data da destinarsi.

MISANO A NOVEMBRE

Per quanto riguarda il round previsto a Misano Adriatico il 23-24 Maggio e riservato alla nuova categoria RS Challenge, esso verrà invece recuperato nel week-end del 14-15 Novembre, mantenendo la sua collocazione originaria di Support Race del prestigioso FIA European Truck Racing Championship, appuntamento che ogni anno richiama oltre 30.000 spettatori sul circuito romagnolo.

Giordano Giovannini (Promoter Trofeo Super Cup): “L’attuale situazione ci impone di muoverci con la massima cautela, pertanto abbiamo deciso di rinviare anche il secondo appuntamento stagionale con un certo anticipo, proprio per poterne programmare la ricollocazione in calendario non appena sarà possibile. Per quanto riguarda il round di Misano Adriatico, ci atteniamo naturalmente alle disposizioni della FIA. Siamo contenti di poter mantenere anche quest’anno un ruolo di rilievo al fianco della serie europea riservata ai Truck. Siamo in costante contatto con la Federazione e le autorità competenti per garantire la regolarità del campionato e la riprogrammazione di tutte le date. Questo mantenendo come assoluta priorità la salute di tutte le parti coinvolte ed il rispetto delle normative vigenti”.

Anche per la sua sesta edizione il Trofeo Super Cup promette di regalare spettacolo in pista, con l’obiettivo di confermare i grandi numeri che gli hanno progressivamente consentito di affermarsi quale solida realtà nel panorama del motorsport italiano. L’annata 2019 ha registrato il trionfo di Luca Rossetti e Andrea Dalla Bona nelle graduatorie assolute di Prima e Seconda Divisione. Ad imporsi nel nuovo schieramento della Supercars Series è stata la coppia formata da Roberto e Luli Del Castello, al volante della Corvette GT3.

LE NOVITA’ 2020

Importanti novità anche per quanto riguarda la stagione 2020. Questo grazie a speciali premi messi in palio da Michelin per gli autori della pole position in ciascuna tappa del campionato. Un voucher del valore di 800 euro in pneumatici sarà infatti assegnato al poleman della Supercars Series, mentre l’autore del miglior crono nell’inedita RS Challenge potrà usufruire di un buono pari a 400 euro. Inoltre, anche coloro che scatteranno al top nella Prima e Seconda Divisione saranno premiati con un voucher pari a 300 euro cadauno.

Tutte i round del campionato vedranno inoltre la presenza nel paddock dello stand Magigas, pronto a fornire supporto ed assistenza ai team per quanto riguarda i carburanti. Ma le novità non mancheranno nemmeno dal punto di vista della comunicazione: il Trofeo Super Cup ha infatti messo a punto una nuova collaborazione con il magazine Elaborare diretto da Giovanni Mancini, grazie al quale potremo usufruire di un ampio resoconto relativo alle varie tappe del campionato. Inoltre, tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web (sito, pagina Facebook e YouTube) grazie alla produzione coordinata da LiveGP Communication, la quale curerà anche gli highlights del week-end con interviste ai piloti e spettacolari on-board camera.