Felpe Fernandez ha vinto la gara-2 di Vallelunga del TCR Italy, competizione ricca di colpi di scena che ha modificato le sorti della stagione. Niels Langeveld, invece, è stato incoronato campione italiano, abile a ribaltare la graduatoria nella competizione odierna che ha visto il ritiro di Salvatore Tavano.

Vallelunga race-2: Tavano out, Langeveld campione

Felpe Fernandez (Auto Club RC2 Valles /Audi) ha mantenuto senza molti problemi la leadership davanti a Ruben Fernandez (Auto Club RC2 Valles /Audi), mentre Niels Langeveld (Target/Hyundai) provava a recuperare più posizioni possibili.

L’olandese si è messo all’inseguimento dell’Audi di Denis Babuin (Bolza Corse), una fase che ha preceduto due episodi che hanno deciso il campionato italiano TCR. Salvatore Tavano ha infatti dovuto alzare bandiera bianca dopo un violento impatto contro le barriere del ‘curvone’, out dopo aver perso diverse posizioni al ‘tornantino’ in seguito ad un contatto con Cesare Brusa (Hyundai). Il #4 della Scuderia del Girasole ha dovuto cedere la leadership del campionato all’Elantra #22 del Team Target, perfetto fino all’arrivo.

Al restart non è mancata la battaglia con Felipe Fernandez che ha preso il largo sul fratello Ruben. Quest’ultimo perderà il controllo nel secondo settore della pista, out dopo un contatto da parte di Babuin. Il #8 del gruppo cederà il passo a Volt, mentre Langeveld doveva difendere il quarto posto assoluto dai repentini attacchi di Nicola Baldan (Elite Motorsport/Hyundai).

La race-2 di Vallelunga è finita in regime di Full Course Yellow per un problema al ‘semaforo’ del francese Sylvain Pussier (SP Competition/Cupra). Fernandez ha concluso in vetta su Volt, Langeveld, Clairet, Vahtel, Ventaja, Paolino e Babuin, sanzionato con 10 secondi di penalità per il contatto avuto nel cuore della race-2 con Ruben Fernandez.

Week-end da dimenticare per Tavano

Niels Langeveld è il campione del TCR Italy 2022, il risultato non dovrebbe subire delle variazioni. Il condizionale era d’obbligo alla vigilia dell’epilogo di questa competizione e di conseguenza sul campionato. Ricordiamo infatti che l’esito delle qualifiche ufficiali è posto sub judice dopo un ricorso presentato dalla Scuderia del Girasole e Salvatore Tavano.

Quest’ultimo ha effettuato il medesimo procedimento anche per dopo la race-1 in seguito ad una sanzione ottenuta per aver toccato Niels Langeveld nel post gara. Per questa ragione la penalità è stata sospesa, il portacolori di Cupra resta infatti virtualmente quarto nella tappa del sabato. Il ritiro del #4 del gruppo nella tappa odierna ha segnato la fine della lotta per il titolo, un pesante ritiro per Tavano che dopo l’evento di Vallelunga sembrava irraggiungibile dalla concorrenza.

Luca Pellegrini