Dopo un’appassionante stagione 2021, il TCR Italy è pronto a emozionare nuovamente gli appassionati con il via della sesta edizione organizzata da ACI Sport. Si riparte il 22 aprile sul circuito di Monza, in attesa di conoscere l’intero roster ai nastri di partenza.

Si apre a Monza il 22-24 aprile la stagione 2022 TCR Italy

Il campionato tricolore, dopo una passata edizione esaltante, tornerà presto a regalare spettacolo. La lotta protratta sino all’ultima tornata della gara finale tra il nostro Kevin Ceccon e l’esperto pilota scandinavo Antti Buri è andata a favore del pilota finlandese, all’interno di un campionato che ha alzato l’asticella portando, oltre ai due contendenti per il titolo, wild card di altissimo livello nel panorama mondiale come Mikel Azcona e Franco Girolami.

Il campionato 2022, targato ACI Sport, resta composto da 6 tappe complessive e vedrà Monza come evento inaugurale, il 22-24 aprile. Il 6-8 maggio ci si sposterà a Imola per il secondo round dell’anno, prima di fare tappa all’autodromo ‘Marco Simoncelli’ di Misano il 3-5 giugno. Il 15-17 luglio l’immancabile appuntamento del Mugello, prima del gran finale ancora a Imola il 2-4 settembre ed il round conclusivo a Vallelunga il 16-18 settembre.

Al momento sono undici i team ad aver confermato ufficialmente il loro impegno all’interno del campionato 2022. Rispetto alla passata stagione, le novità sono rappresentate dall’ingresso nel campionato dei team francese Clairet Sport con Cupra, di Bolza Corse con Audi e delle Honda Civic di Nova Race. Novità anche in casa Elite Motorsport, che avrà a disposizione le nuove Audi RS3.

Pochi i piloti attualmente annunciati. In questo caso le novità sono rappresentate da Sylvain Pussier con il nuovo team Clairet Sport, Carlo Tamburini su Honda Civic con MM Motorsport ed Emanuele Romani con Next Motorsport. Rodolfo Massaro e Sabatino di Mare sono gli unici due piloti confermati nella categoria DSG Challenge. Conferma per il campione DSG Challenge 2021 Denis Babuin, che avrà a disposizione una delle nuove Audi utilizzate in questa stagione dal team Elite.

