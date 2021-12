Dopo i successi conquistati quest’anno con Denis Babuin nel TCR Italy DSG e nella FX ATCC, il team Bolza Corse guarda al futuro svelando una grande novità. Nei giorni scorsi, infatti, si è svolta sull’autodromo di Adria la presentazione della nuova Audi RS3 LMS, primo esemplare della Casa di Ingolstadt a varcare il confine italiano e pronta per affrontare le sfide in pista nella stagione 2022 con il pilota di Azzano Decimo.

La scuderia diretta da Silvano Bolzoni ha presentato la livrea della nuova arma con cui Babuin disputerà la nuova annata alle porte, rilevata direttamente presso la sede ufficiale di Audi Sport in Germania, ad Ingolstadt, ai primi di Dicembre. Un traguardo raggiunto grazie alla stretta sinergia con il dealer ufficiale italiano del gruppo Volkswagen, la Scuderia del Girasole, tassello determinante per chiudere il cerchio.

BABUIN: “RESPONSABILITA’ E ORGOGLIO”

“Siamo partiti, quasi per gioco, da un test – sottolinea Denis Babuin – e siamo arrivati a vincere due campionati prestigiosi, ottenendo una lunga fila di vittorie. È stata un’annata trionfale, sia per me che per tutta la Bolza Corse. Voglio ringraziarli di cuore perchè far arrivare la nuova Audi RS3 LMS, la prima in Italia, ed affidarla a me per il prossimo TCR Italy è un motivo di orgoglio ma anche una grossa responsabilità. Sappiamo bene di avere tanti occhi puntati addosso ed il passaggio alla categoria maggiore non sarà facile. Abbiamo sempre dimostrato di avere una squadra molto coesa, ben preparata e determinata. Sono certo che avremo l’opportunità di fare molto bene.”

“È stata una giornata di festeggiamenti per Bolza Corse – racconta Paola Cazzadore (presidente Bolza Corse) – perchè abbiamo condiviso con i nostri partners, i nostri piloti ed i tanti appassionati presenti, un tuffo nei ricordi di un 2021 magico. È stata l’annata migliore, in assoluto, per tutta la storia di Bolza Corse. Abbiamo vinto il TCR Italy, tra le DSG, all’esordio ed abbiamo replicato la vittoria nella FX Italian Series. Abbiamo raccolto tante soddisfazioni con tutti i nostri piloti, sia tra quelli più esperti che con delle giovani ed interessanti promesse per il futuro.

Quale migliore location se non quella di casa, all’Adria International Raceway, per presentare la nostra nuova Audi RS3 LMS e mostrare a tutti quelli che ci sostengono la nuova livrea. Ci siamo proprio fatti un bel regalo di Natale, è vero, ma questo ci stimola a puntare ad obiettivi ancora più prestigiosi per il futuro. L’arrivo di questa vettura, grazie al fondamentale aiuto della Scuderia del Girasole, ci impone di alzare l’asticella della sfida che vogliamo vivere.”

RICCO BOTTINO AGLI FX AWARDS

Il ricco bottino di trofeo collezionato da Bolza Corse è stato poi celebrato nell’ambito degli FX Awards, l’evento di gala svoltosi presso l’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola. Tra gli undici trofei complessivamente conquistati dal team veneto, da sottolineare (oltre a quelli di Babuin) anche quelli ottenuti dal duo Bolzoni-Marchesini in qualità di vincitori del campionato FX ATCC 2020. Altri riconoscimenti sono stati assegnati per Mauro Trentin, Gianlorenzo Moretti e il duo formato da Ivan e Pietro Fabris, per i risultati ottenuti nel corso delle ultime due stagioni della serie tricolore.

Marco Privitera