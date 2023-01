Il TCR World Tour aggiunge una tappa al proprio calendario in Italia a Vallelunga. L’evento verrà organizzato da ACI Vallelunga e ACI Sport nel fine settimana dell’11 giugno, una gara che precederà di una settimana il già programmato round all’Hungaroring.

Quattro gare nel World Tour in Europa, presente l’Italia

Oltre a Portimao (Portogallo), Le Castellet (Francia) e Budapest (Ungheria), il World Tour correrà anche nel Bel Paese. Gli organizzatori aggiungono alla lista l’impianto romano che lo scorso anno aveva ospitato un round valido per il FIA World Touring Car Cup ed il PURE ETCR.

Marcello Lotti, Presidente del WSC, ha comunicato in una nota: “Siamo lieti che Vallelunga si unisca all’elenco delle località che ospiteranno il TCR World Tour nella sua prima stagione. Abbiamo ottimi rapporti sia con ACI Sport che con il circuito che si adatta perfettamente alle competizioni turismo”.

Vallelunga accoglierà il terzo round del ‘World Tour’, una competizione che non rientrerà nel calendario del TCR Europe. La serie continentale supporterà l’inedito programma globale per le altre tre competizioni nel ‘Vecchio Continente’, una parentesi che precederà due trasferte in Sud America, gli eventi in Australia ed il gran finale di Macau (Cina).

Cambia il programma del TCR Italy, Vallelunga slitta ad ottobre

Cambia il calendario del TCR Italy e TCR DSG, campionati che si sposteranno nell’impianto romano ad ottobre nel week-end del 15 ottobre. La manifestazione citata sarà la penultima dell’anno prima dell’epilogo in quel di Imola (28-29 ottobre).

Fino a 18 partecipanti del TCR Italy gareggeranno all’evento internazionale, un occasione unica per molti protagonisti che negli ultimi anni hanno aderito al TCR nostrano. Da rimarcare il grande lavoro svolto da ACI negli ultimi anni, ricordiamo infatti che la serie tricolore è stata una delle migliori al mondo tra i vari TCR nazionali.

Marco Rogano, Direttore Generale ACI Sport S.p.A, ha affermato: “Siamo lieti di accogliere il neonato TCR World Tour nei nostri ACI Racing Weekend. ACI Sport da molti anni si prodiga per la crescita del TCR a livello nazionale, ottenendo risultati sempre più entusiasmanti. Siamo per questo felici di rinnovare il legame con WSC Group dando la possibilità al contempo ai nostri piloti di correre nel mondiale”.

Calendario provvisorio TCR World Tour

Portimao – 28/30 aprile Spa-Francorchamps – 26/28 maggio Vallelunga – 9/11 giugno Budapest 16/18 giugno Sudamerica – data da confermare (agosto) Sudamerica – data da confermare (agosto) Australia (Sydney ?) – data da confermare (novembre) Bathurst – data da confermare (novembre) Macau – data da confermare (novembre)

Calendario TCR Italy – aggiornamento 13/01/2023

Imola – 22/23 aprile Misano – 6/7 maggio Mugello – 8/9 luglio Monza – 16/17 settembre Vallelunga – 14/15 ottobre Imola – 28/29 ottobre

Luca Pellegrini