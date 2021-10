Un nuovo volto italiano si affaccia nel TCR Europe, in occasione dell’appuntamento che andrà a chiudere la stagione 2021 della serie continentale. Giacomo ‘Jack’ Ghermandi farà infatti il proprio debutto al Montmelò nel round in programma questo week-end, al volante della Cupra Leon Competiciòn schierata dal team Lema Racing. Per il bolognese si tratta di uno step di rilievo, dopo le esperienze maturate quest’anno nel TCR Eastern Europe, nella Coppa Italia Turismo e nel campionato elettrico E-STC Series.

UNA STAGIONE IN CRESCENDO

L’appuntamento finale del TCR Europe andrà quindi a vedere un secondo nostro rappresentante in pista, oltre alla presenza del confermato Felice Jelmini. Dopo aver ben figurato quest’anno nel TCR Eastern Europe, grazie soprattutto al quarto posto conquistato allo Slovakiaring, il pilota emiliano ha deciso di tentare l’avventura nella tappa conclusiva della serie continentale. Ad accompagnarlo ci sarà il team Lema Racing, con cui lo stesso Ghermandi ha quest’anno condiviso anche le esperienza maturate nell’ambito della FX Italian Series e nel recente week-end a Monza della Coppa Italia Turismo, dove ha sfiorato la pole position.

OBIETTIVO: FARE ESPERIENZA

Per Ghermandi si tratta di uno step volto soprattutto ad incamerare esperienza. Questo in vista di un possibile impegno a tempo pieno nel TCR Italy o nella stessa serie europea durante la prossima stagione. “È stato un anno di apprendistato per me – afferma Ghermandi – e sono migliorato gara dopo gara. Durante il TCR Eastern Europe sono stato vicino a concludere sul podio in più di una occasione, mentre la scorsa settimana ho lottato per la pole position in Coppa Italia Turismo a Monza”.

Per lui il confronto con gli specialisti della categoria promette di essere una chance importante: “Non vedo l’ora di gareggiare a Barcellona con i piloti del TCR Europe – prosegue – e confrontarmi con professionisti come Mikel Azcona e Tom Coronel, che sono anche i miei piloti preferiti. Sono entusiasta di essere qui: la macchina è veloce, il team preparato e io sono pronto. Per il prossimo anno stiamo valutando diverse opzioni: gareggiare di nuovo nel TCR Eastern, competere nel TCR Italy oppure fare il salto nel TCR Europe”.

La prima manche del week-end andrà in scena Sabato 9 Ottobre alle ore 15:40, mentre la seconda scatterà Domenica alle 13:45: entrambe le manche saranno trasmesse in live streaming sui canali del campionato.

Marco Privitera