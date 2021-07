A Vallelunga si è concluso un altro scoppiettante Peroni Race Weekend, il quinto della stagione 2021. Tra novità e tradizione, è andata in scena l’iconica 300 KM, vinta ancora una volta dal trio Ronconi-Gulinelli-Zorzi. In Coppa Italia Turismo i nuovi arrivati del team spagnolo RC2 Junior Team hanno dettato legge in entrambe le gare, così come Stefano Valli nella Coppa Italia GT Club.

LA COPPA ITALIA TURISMO PARLA SPAGNOLO A VALLELUNGA

Bottino pieno per il team spagnolo RC2 Junior Team in Coppa Italia Turismo. Lo spagnolo Ruben Fernandez controlla Gara-1 sul bagnato dall’inizio alla fine, mentre nella seconda manche è il venezuelano Sergio Lopez a trionfare al termine di una rocambolesca gara a eliminazione. Il leader della classifica della prima divisione e del TCR Sequenziale Mauro Guastamacchia raccoglie uno zero tra il contatto con Steven Giacon nella gara di sabato e la rottura del semiasse subita l’indomani, out anche lo sfidante Marco Butti.

Weekend perfetto invece per la romana Carlotta Fedeli, terza assoluta in Gara-2 e due volte vincitrice nella classe DSG. La pilota di RC Motorsport si avvicina di gran carriera a Federico Borrett e Guastamacchia nella classifica della prima divisione, salendo a 33 punti (-17 dal leader). Recupera punti preziosi Adriano Visdomini, 2° in Gara-2, riducendo il distacco da Mauro Guastamacchia a 14 punti tra le vetture TCR sequenziali.

Nella seconda divisione del campionato targato Gruppo Peroni Race, Mariano Maglioccola e Gennaro Manolio si dividono la posta al “Piero Taruffi”. Mentre tra le BMW Michele Materni di casa Speed Motor mantiene saldamente la leadership in classifica con la vittoria nel Trofeo riservato alle vetture tedesche in Gara-2.

EN-PLEIN DI VALLI IN COPPA ITALIA GT CLUB

Il sabato sorride a Stefano Valli in Coppa Italia GT Club. Il sammarinese ha conquistato la pole position in entrambe le qualifiche e le gare del weekend romano, imponendosi su Alessandro Battaglin e Maurizio Piatesi sia sull’asciutto che in condizioni intermedie. È salito sul podio in entrambe le manche Riccardo De Bellis (ZRS Motorsport), davanti a Diego Locanto in Gara-1 e Domenico Zonin nella gara di domenica.

300 KM VALLELUNGA: RONCONI, GULINELLI E ZORZI SI RIPETONO

Ronconi, Gulinelli e Zorzi del 3° Gruppo si aggiudicano l’edizione 2021 della 300 KM di Vallelunga, controllando la corsa dalla prima posizione dall’inizio alla fine. L’equipaggio della Porsche 930 numero 149 del Team Italia, scattato dalla pole position, ha centrato un altro successo sul tracciato di Vallelunga tagliando il traguardo per primo e cogliendo il successo del proprio raggruppamento. Alle loro spalle sono giunti Ambroso e Zardo su Porsche 911 dopo un brillante recupero. Il duo veneto ha rimontato dopo aver perso posizioni nelle battute iniziali e dopo aver riportato un problema meccanico nella seconda metà della gara.

Il Gruppo Peroni Race, archiviata la tappa di casa, è già pronto per ripartire. Nel fine settimana del 31 luglio-1 agosto Coppa Italia Turismo, Auto Storiche, Coppa Italia GT Club, 1.6 Turbo Cup, Master Tricolore Prototipi e Lotus Cup Italia torneranno in pista all’Autodromo dell’Umbria.

