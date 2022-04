Il campione del mondo in carica di Formula 1, Max Verstappen, lancia il proprio team in collaborazione con Red Bull.

Da quest’oggi la Verstappen.com Racing è realtà ed in pochi mesi la vedremo in azione su diversi fronti. La partnership sarà ben visibile dal logo Red Bull affiancato da quello del sito di Verstappen, sottolineando come il pilota olandese sia strettamente legato al marchio austriaco. Al momento conosciamo tre squadre con cui sarà impegnata la Verstappen.com Racing, due appartenenti al mondo reale ed una al simracing.

RALLY, ADAC GT MASTERS E SIMRACING PER COMINCIARE

In primo luogo, sarà sulla macchina del padre di Max, Jos Verstappen, tornato alle corse nel mondo dei rally, partecipando al Campionato Belga Rally con una Citroen C3. Il nuovo logo sarà presente anche nell’ADAC GT Masters sull’Audi R8 LMS GT3 del debuttante Thierry Vermuelen in coppia con Mattia Drudi.

Infine, sarà impegnato nel panorama eSports con il Team RedLine, di cui Max fa parte dal 2015. Questo team vanta vittorie nei maggiori campionati virtuali come la Le Mans Virtual Series e gli iRacing Endurance Events. Nella squadra tedesca militano anche altri piloti del mondo reale come Dani Juncadella, Alex Palou e Shane Van Gisbergen.

VERSTAPPEN: “SONO DAVVER FELICE DI POTER CONDIVIDERE L’AMORE PER LE CORSE”

Non sono mancate ovviamente le parole di Verstappen dopo l’annuncio: “Le corse sono sempre state la mia più grande passione nella vita, dal momento in cui sono entrato per la prima volta in un go-kart fino ad oggi. Oltre alla mia carriera in Formula 1, le corse sono ciò a cui dedico la maggior parte del mio tempo. Sono davvero felice di poter condividere con il team Verstappen.com Racing l’amore per le corse con piloti e team a cui mi sento strettamente legato. Oltre al divertimento che mi porta, posso anche condividere con loro le mie conoscenze sulle corse, il che, si spera, aiuti tutti a migliorare sé stessi. Dopo aver concordato un accordo a lungo termine con la Red Bull Racing all’inizio di quest’anno, sono molto felice di far parte della famiglia Red Bull per molti anni a venire. La stretta collaborazione con Red Bull come azienda si riflette anche nel fatto che supporterà il team Verstappen.com Racing per i prossimi anni, il che mi rende molto orgoglioso. Non vedo l’ora di iniziare e continuare a spingere al massimo”.

La Verstappen.com Racing è dunque il risultato della passione di un pilota arrivato al vertice del motorsport, il quale spera di condividerla con altri piloti. Vedremo se anche il suo marchio potrà raggiungere risultati prestigiosi come quelli raggiunti da Max.

Antonio Fedele