Dalla pole alla vittoria, Coanda Simsport e RedLine sono infatti i padroni della 12 Ore di Sebring 2022 su iRacing. Tuttavia, non è stata una gara priva di avversari per i due colossi del simracing mondiale.

Edizione 2022 della 12 Ore di Sebring sul software statunitense e terzo special event della stagione dopo la 24 Ore di Daytona e la 12 Ore di Bathurst. Analogamente a quanto visto sul road course di Daytona, le vetture protagoniste della gara sono state LMP2 e GTD, mischiate lungo i 6020 metri del tortuoso circuito americano.

POLE E CONTROLLO PER COANDA E REDLINE

Prima fila monopolizzata da Coanda Simsport in classe LMP2, con la #8 davanti di 2 decimi sulla gemella #18. Per quanto concerne le GT, la sessione si è conclusa con la pole del Team RedLine. Maximilian Benecke a bordo della #71 ha beffato il BMW Team Bank per soli 6 millesimi.

Allo scattare delle 12 ore, entrambi i polesitter di categoria hanno mantenuto la testa della corsa nelle tornate iniziali. Malgrado la loro velocità, le strategie si sono mischiate sin dalle prime ore. I rivali che hanno dato del filo torcere ai leader di gara sono stati Williams Esports nella categoria regina e la BMW del BS+COMPETITION in classe GTD.

Entrati nella seconda metà di gara, a giocarsi la prima posizione sono rimaste la #8 e la #5, mentre le vetture gemelle #18 (Coanda) e #20 (Williams Esports) sono rimaste più attardate. Come di consueto, la notte è calata a circa 2 ore dal termine, accompagnando i piloti per un finale di gara ancora aperto. Mitchell DeJong a bordo della LMP2 marchiata Coanda Simsport ha inseguito a distanza ravvicinata Pietari Poikela, seppur senza trovare uno spiraglio.

La differenza è stata fatta ai box, grazie all’ultima sosta. In vista di quest’ultima, a poco meno di mezz’ora dalla bandiera a scacchi, la numero #8 ha effettuato l’overcut decisivo nei confronti della #5, uscendo dalla pit lane con un vantaggio di 2 secondi. Da quel momento in poi è stata una cavalcata trionfale per Coanda Simsport, arrivando al traguardo con 10 secondi di margine e record di giri (398) per quanto concerne la Super Sebring su iRacing.

PRIMO RUGGITO DEI COANDA

Si tratta del primo successo in questo 2022 negli special events di iRacing per la coppia Rogers-DeJong. Primo trionfo anche per il team tedesco, in seguito alle vittorie di Apex Racing Team a Daytona e RedLine in quel di Bathurst.

A completare il podio della categoria dedicata ai prototipi troviamo Williams Esports e proprio Apex Racing Team con l’equipaggio numero #72. Da segnalare URANO eSports a soli 2 secondi dal podio, dopo un inizio di gara alquanto complicato.

TEAM REDLINE: UNA CERTEZZA

Passando alla GTD, trionfo della BMW M4 del Team RedLine. La #71 di Benecke-Holzmann-Lulham vince di strategia, ma la pole conquistata dimostra comunque la loro velocità. Alle loro spalle un lungo filotto di BMW fino all’8° posizione, decisamente di un’altra categoria sulla pista di Sebring. In ogni caso, a chiudere il 2° e 3° gradino del podio ci sono il BS+COMPETTITION e l’MSI Esports.

Piccola nota a margine riguarda Alex Palou, campione IndyCar Series 2021. Lo spagnolo ha finalmente effettuato i suoi primi giri ufficiali da pilota RedLine in classe GTD, in seguito allo sfortunato debutto alla 12 Ore di Bathurst. Purtroppo per lui, però, la BMW M4 numero #11 è stata costretta al ritiro poco dopo metà gara.

Gli iRacing special events torneranno tra circa un mese con la 24 Ore del Nurburgring!

Antonio Fedele