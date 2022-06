La star del SimRacing James Baldwin tornerà a gareggiare nel mondo reale alla prossima 24 Ore di Spa che si correrà il 28 Luglio. Chi è più avvezzo a seguire il Mondo degli sport elettronici sa quanto sia importante il nome di James Baldwin all’interno di questo panorama. Per molti giovani SimRacer il britannico è un vero e proprio esempio, essendo colui che è riuscito grazie alla seconda chance delle gare virtuali a bussare alle porte dei piani alti del Motorsport.

COME HA AVUTO INIZIO LA CARRIERA DI BALDWIN?

Non tutti sanno che James Baldwin ha iniziato a correre sui kart all’età di 8 anni, ma dopo sole 4 gare nel 2015 in Formula Ford ha dovuto abbandonare per mancanza di budget. James ha iniziato a praticare il SimRacing probabilmente come un hobby, ma sono subito arrivati risultati importanti. Il palmares virtuale di Baldwin fa invidia a chiunque: l’inglese vanta un titolo SRO Esports Sprint Series nel 2021, British GT Esports nel medesimo anno, campione eROC ed infine World’s Fastest Gamer, entrambi nel 2019. A ciò si aggiungono le esperienze con Alfa Romeo Esports, McLaren Shadow e Veloce Esports.

LA PRIMA GRANDE CHANCE E LO STOP FORZATO

La grande opportunità si presenta ad inizio 2020 quando Baldwin viene annunciato con il Team Rocket RJN, il team di Jenson Button, per correre l’Endurance Cup del GT World Challenge Europe in coppia con l’esperto Chris Bumcombe, il quale è anche co-proprietario del team. Tuttavia, lo scoppio della pandemia dettata dal Covid-19, hanno fatto cambiare i piani del pilota 24enne ripiegando sul British GT. Durante il round di apertura Baldwin dimostra a tutti di che stoffa è fatto, portando a casa pole e vittoria nella difficile Oulton Park. Termina poi il campionato in 4° posizione.

La pandemia ha costretto lo stop dalle corse reali per tutto il 2021, senza però fermare il SimRacing. Un’altra chance per la carriera del britannico si presenta proprio ora, in occasione della maratona belga sul circuito di Spa. Baldwin sarà al volante della McLaren 720S #159 del Garage 59, in classe Silver Cup al fianco di Nicolai Kjaergaard, Manuel Maldonado ed Ethan Simioni.

BALDWIN: “SONO AL SETTIMO CIELO, VOGLIO TRARRE IL MASSIMO CON GARAGE 59”

Chiaramente non sono mancate le parole post-annuncio del giovane pilota della British Racing Driver’s Club (BRDC): “Sono al settimo cielo di correre nella 24 Ore di Spa e fare il salto dalle corse virtuali alle corse reali, che è sempre il mio scopo principale. Si spera che sia l’inizio di un viaggio di ritorno alle corse reali. Anche se è solo questa gara, so di essere molto fortunato e voglio trarne il massimo con Garage 59 e Travel Planet che continua a riporre la sua fiducia in me.”

Relativamente all’esperienza del SimRacing ha poi continuato con: “Se non stessi facendo SimRacing, non farei nulla. Non ho i soldi per fare i test e arriverei a quell’opportunità nella vita reale probabilmente facendo un disastro. Questo mi tiene sveglio”. Che sia questa avventura nelle Ardenne un nuovo inizio per James Baldwin?

Antonio Fedele