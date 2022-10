L’Apex Racing Team bissa il successo della gara di apertura del nuovo IMSA Esports. Per il team britannico è arrivata anche una doppietta in classe GTD, mentre a trionfare nelle touring car questa volta è R8G Esports sulla Honda Civic Type R.

Dopo lo scenario iniziale a Road Atlanta è stata la volta di Laguna Seca per altre 2 ore e 40 minuti di gara. Tuttavia, la musica non cambia: la Porsche 911 GT3 dell’Apex Racing Team porta a casa un altro successo. La #98 di Sanchez/Ellis JR ottiene il secondo trionfo stagionale davanti alla gemella #97 partita dalla pole. A completare il podio il Team Redline con la BMW M4 GT3 numero #70. Quest’ultima, con Gianni Vecchio alla guida, si è difesa nell’ultima ora di gara dagli assalti degli avversari. In un primo momento l’altra vettura del Redline, ossia la #71 (con la quale è arrivato anche un contatto), poi MSI Esports ed infine la M4 del BS+ Turner. Ciononostante il podio è rimasto in Germania grazie alla difesa del pilota italo-tedesco.

STRATEGIE RIMESCOLATE CON LA PACE CAR

Sul tracciato californiano ha esordito anche la Pace Car, che ha generato dubbi alle varie squadre e spettatori. KOVA Esports infatti comandava la gara fino a pochi minuti dal termine, ma poi si è scoperto che sulla #7 stavano provando una strategia aggressiva con il carburante e sono dovuti rientrare ai box concludendo la gara in ottava posizione. Di seguito le dichiarazioni post-gara del duo vincitore assoluto di gara:

Ellis Jr: “Questa volta ho guidato alla partenza, il che ha reso i miei preparativi un po’ più stressanti, ma è andata bene. Sono rimasto fuori da tutto e ho completato uno stint pulito. Il secondo periodo di safety car è stato un po’ confuso e non eravamo del tutto sicuri se dovessimo fermarci per più carburante o meno. Abbiamo deciso di farlo perché le cose richiedevano più tempo e alla fine questo ha dato i suoi frutti”.

Sanchez: “Kevin mi ha consegnato la macchina in un’ottima posizione. Dovevo solo farcela in sicurezza attraverso il traffico e aspettare che gli altri si fermassero per fare benzina. Ha funzionato molto bene. Sono molto contento della nostra seconda vittoria in due gare”.

TCR: SCAMBIO DI POSIZIONI TRA R8G E SIMRC

Per quanto riguarda la classe delle vetture turismo l’ordine d’arrivo dei primi due di categoria è invertito rispetto al round di Road Atlanta. R8G ottiene il successo davanti a SImRC, la quale aveva comandato per le prime due ore di gara. Malgrado ciò, la strategia della squadra di Romain Grosjean questa volta è stata più efficace, motivo per cui Mandernach/Lebigre hanno potuto festeggiare la prima vittoria di questa stagione. Chiude in terza posizione la #179 di Semper Racing.

Una gara comunque complicata per le TCR, considerata l’anatomia del tracciato che non rende facile i doppiaggi delle più veloci vetture GTD. Siamo già al giro di boa di questa prima edizione dell’IMSA Esports, il prossimo round sarà il 6 novembre ad Indianapolis.

Antonio Fedele