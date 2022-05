Inizio a gonfie vele sul circuito di Spa per il Team Redline nella tappa inaugurale della seconda stagione di Formula Pro Series. La scuderia supportata dal VerstappenCOM Racing conquista una doppietta sul tracciato belga, con i suoi due alfieri Jeffrey Rietveld e Kevin Siggy. L’olandese ha ottenuto anche la pole position, fra l’altro bissando quella della passata stagione, mentre Siggy è risalito dalla 7° posizione in griglia.

FROM LIGHTS TO FLAG PER RIETVELD

Tutto in controllo per Rietveld nella seconda metà di gara, quando ha potuto amministrare il vantaggio grazie al traffico incontrato dagli inseguitori dopo la sosta. Diversa è stata la prima parte della corsa, poiché il vice-campione del 2021 ha dovuto difendersi prima da Maguire e in seguito da un’arrembante Marcell Csincsik. Quest’ultimo ha percorso il suo debutto con R8G Esports in maniera eccellente, ma ha concluso la gara ad un passo dal podio, per via del poco Push To Pass da poter utilizzare nel finale.

A trarne vantaggio è invece il campione in carica Bono Huis, il quale per la prima volta in questa categoria scende dal gradino più alto del podio. L’olandese ha avuto un inizio di gara complicato, superato da alcune vetture e protagonista di due contatti alla curva Les Combes.

DEBUTTO DA INCUBO PER OPMEER

Tuttavia, ha dimostrato ancora una volta perché è stato incoronato campione nella passata edizione, rimontando fino al gradino più basso del podio. Non è stato un debutto felice nemmeno per il compagno di colori e di nazionalità, Jarno Opmeer. Il campione uscente dell’F1 Esports Series è stato costretto al ritiro per problemi tecnici, peraltro in seguito ad una buona prestazione in qualifica. Il caso vuole che anche nella gara della scorsa stagione la Mercedes di Marko Peijc si ritirò per problemi al volante.

Nel mezzo del podio, tra Huis e Rietveld troviamo Siggy, il quale ha messo in scena il miglior ritmo in gara, arrivando persino vicino agli scarichi del compagno. Con questo risultato Rietveld e Redline diventano il primo pilota diverso da Bono Huis e la prima squadra diversa da Mercedes a vincere una gara. Ma c’è di più, poiché grazie al 2° posto di Siggy, la squadra tedesca è la prima a mettere a segno una doppietta in Formula Pro Series.

A chiudere la top five è Jernej Simoncic che ha percorso tutta la gara in solitaria. Esito differente per il compagno di squadra in Burst Esports, Michi Hoyer. Il tedesco sperava in un debutto migliore vista la sua esperienza e dopo una buona prima stagione.

PROMOSSI IN CASA BS+, RIMANDATO JAJOVSKI

Da segnalare nei primi 10 la presenza di due vetture del BS+COMPETITION (Patel 6°, Khan 10°). I Zebras hanno così iniziato la stagione 2022 in maniera decisamente migliore rispetto al 2021. Ottima la rimonta di Jajovski che chiude 7° dalla 14° posizione in griglia, ma ci aspetta di più da un pilota del calibro del macedone. Infine, conclude ai margini della top ten Jakub Brzezinski, chiamato all’ultimo a sostituire l’infortunato Stefanko, mentre il compagno di squadra Brljak termina in 8° posizione.

La prossima tappa del circus della Formula Pro Series sarà nell’Autodromo di Monza, scenario che ha incoronato Huis la passata stagione. Vedremo se l’olandese saprà riprendersi lo scettro, ricordando che nella prossima gara Rietveld, Siggy e lo stesso Huis avranno una zavorra rispettivamente di 10, 7 e 4 kg.

Antonio Fedele