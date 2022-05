Ai blocchi di partenza la seconda stagione della Formula Pro Series, il massimo campionato open-wheel su rFactor 2.

Si parte questa sera sul circuito di Spa, il quale aveva aperto anche la passata edizione. Sei round in programma, con la conclusione del campionato prevista sul circuito di Laguna Seca. Interessante l’aggiunta di nuove piste come Donington Park, Daytona e Monaco, mentre rimane confermata Monza.

Aumenta il montepremi finale a 50’000 dollari ma non cambia il format del weekend: 6 giri disponibili in qualifica e 60 minuti di gara. Piccola novità invece per la questione retrocessione. Le squadre in fondo alla classifica dovranno affrontare delle gare di retrocessione post-campionato per rimanere in Formula Pro Series.

TUTTI A CACCIA DI BONO HUIS

L’uomo da battere è sicuramente Bono Huis, campione in carica con Mercedes AMG Esports. L’olandese ha dominato la scorsa edizione, riuscendo a vincere tutte le gare in calendario. Ciononostante, il Team Redline è stato della partita per la corsa al titolo costruttori. Ci aspettiamo una battaglia ancora più avvincente in questa stagione, considerando che al termine di ogni round i primi tre della classifica piloti dovranno fronteggiare una zavorra. 10 kg andranno al primo, 7 al secondo ed infine 4 al terzo.

Per i meno avvezzi al mondo rFactor 2, la Formula Pro è spinta da un propulsore V10 che produce 800 cavalli e grazie ai soli 600 kg vengono generati fino a 2400 kg di carico di carico aerodinamico. Il tutto è arricchito dai regolamenti delle F1 2022, ossia la presenza dell’effetto suolo che permette di evitare le turbolenze quando si segue una vettura.

Degna di nota, come spesso accade per eventi di questa portata, l’entry list del campionato. I campioni in carica della Mercedes affiancano Jarno Opmeer, bi-campione F1 Esports Series, al campione uscente Huis. Coppia di olandesi dunque a bordo della freccia d’argento, con Opmeer che ha già debuttato su rFactor 2 nella Formula E Accelerate.

Redline conferma la coppia Rietveld-Siggy, così come Red Bull Racing Esports lo fa con Alex Siebel e Dennis Jordan. Ne schiera addirittura quattro Burst Esports grazie al supporto di ByKolles. Nel team principale ritroviamo Michi Hoyer e Jernej Simoncic, coppia solidissima della passata stagione, mentre sono al debutto Mroczek e Skowron.

PROTAGONISTI ANCHE WILLIAMS, GROSJEAN E BUTTON

Non potevano mancare Williams Esports, R8G Esports e Rocket Simsport all’appello. Per la scuderia di Grove saranno Petar Brljak e Martin Stefanko a portare i colori di Sir Frank. Nel team di Romain Grosjean c’è il debutto di Marcell Csincsik al fianco del veterano Erhan Jajovski (altro nome da considerare per la corsa al titolo). Infine per la squadra di Jenson Button un completo cambio di casacche rispetto alla passata stagione, con l’avvento di Ferris Stanley e Daniel Kiss. Presenti altri colossi nel simracing come Fordzilla e BS+COMPETITION rispettivamente con le coppie Pinto-Fiduci e Patel-Khan.

Gli amanti del calcio inglese riconosceranno i colori del Wolverhampton in pista perché è confermata la presenza del Wolves GR Esports con i velocissimi Liam De Waal e Adam Maguire. Infine, potrebbero essere la sorpresa del campionato i ragazzi di NetRex GP, Noah Reuvers e Collin Spork, già protagonisti nel pre-stagione in FSR (Formula Sim Racing).

Antonio Fedele