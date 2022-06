Dopo l’apertura ad Imola va in scena la seconda tappa dell’Endurance Cup 2022 del Fanatec GT World Challenge Europe.

Questa volta tocca al circuito del Paul Ricard. É consuetudine ormai che il weekend di gara venga aperto dal Fanatec Esports GT Pro Series, ossia la gara virtuale su Assetto Corsa Competizione che vede impegnati i piloti reali nella Fanatec Esports Arena. Ricordiamo ancora una volta come questa gara di 60 minuti andrà ad assegnare punti per le squadre della coppa di durata.

Facendo un passo indietro, il round inaugurale della stagione 2022 del Fanatec Esports GT Pro Series ha visto il dominio di Neil Verhagen sulla BMW M4 nel circuito romagnolo. Tuttavia, il pilota statunitense del BMW Junior by ROWE non ha replicato lo stesso risultato sulla pista transalpina. Le caratteristiche della M4 sul titolo di Kunos Simulazioni non si sposano in maniera ottimale con il circuito del Paul Ricard, una situazione che ha ‘condannato’ Verhagen.

TOMMASO MOSCA IN PALLA SUL PAUL RICARD VIRTUALE

Chi invece si è trovato a meraviglia sul tracciato francese è Tommaso Mosca sulla Mercedes del team Akkodis. L’italiano, appartenente alla Silver Cup, ha ottenuto la pole davanti ad un altro pilota Silver, Alex Aka sull’Audi R8 LMS Evo II. In 3^ posizione si è posizionato Arthur Rougier, primo pilota PRO su Lamborghini.

Dopo alcuni problemi al server e la successiva red flag, la gara è iniziata con Mosca e Aka che hanno tentato subito di allungare. Alle loro spalle Nicklas Nielsen con la Ferrari di Iron Lynx ha dovuto difendersi da Kelvin Van Der Linde ed un Raffaele Marciello in rimonta.

Il protagonista della corsa è stato sicuramente Kelvin van der Linde, condannato con ben tre penalità dalla direzione gara per una serie di contatti nel cuore della corsa. Il #32 di WRT è riuscito in ogni caso a concludere nella Top5 al termine di una prova ricca di colpi di scena.

DOPPIETTA AKKODIS: DIMOSTRAZIONE DI FORZA IN CASA MERCEDES

In testa non ci sono stati problemi per Mosca. Nonostante la pressione dell’alfiere di Attempto Racing, l’italiano ha continuato con il suo ritmo fino alla bandiera a scacchi staccando definitivamente Aka. L’alfiere di Akkodis in Silver class ha dichiarato nel post-gara di essere sempre stato tranquillo, consapevole del buon lavoro di setting fatto sulla sua AMG GT3. La conferma è arrivata da Marciello, ha recuperato fino alla 2^ posizione compiendo una doppietta per la squadra. Lo svizzero risulta comunque vincitore nella categoria Pro visto che gareggia nella classe regina nella serie reale.

Aka si deve accontentare del 3° posto overall e 2° di classe. Attempto Racing ha festeggiato il secondo posto di classe Pro con Juuso Puhakka, mentre Rougier chiudeva comunque sul podio nonostante dei problemi al via. Per trovare il gradino più basso del podio in Silver Cup bisogna scendere fino alla 7^ posizione assoluta, conquistata da Jannes Fittje.

Da segnalare l’ultima posizione al traguardo di Verhagen. Il vincitore di Imola ha avuto una gara molto difficile, ma ha avuto modo di rifarsi in pista con la M4 GT3 #98 del ROWE Racing, auto iscritta full-time all’Endurance Cup del GTWC Europe.

Per quanto concerne il Fanatec Esports GT Pro Series il terzo appuntamento sarà quello della gara regina, durante il weekend della maestosa 24 Ore di Spa, il prossimo 28-31 luglio.

Antonio Fedele