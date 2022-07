Dopo due mesi di pausa torna il Fanatec Esports GT Pro Series, la gara virtuale di supporto all’Endurance Cup del GT World Challenge Europe. Protagonisti nella versione virtuale del tracciato belga i piloti impegnati nella 24 Ore di Spa 2022.

PRESENTE UN SIMRACER PROFESSIONISTA

Per questa terza tappa c’è una particolarità tra i partecipanti: James Baldwin, campione 2021 della Sprint Cup di SRO Esports, sarà alla guida della McLaren 720S del Garage 59 durante la 24 Ore di Spa, motivo per cui una delle stelle nel simracing è in griglia di partenza. E come da pronostico il britannico ha sbaragliato la concorrenza sin dalle qualifiche, mettendo quasi un secondo di margine su Max Hesse del BMW Juniors in seconda posizione.

Questo denota come un simracer professionista sia su un altro livello in una competizione del genere, ma sottolinea anche lo spirito portato da Fanatec, title sponsor del campionato, ossia quello di rompere i limiti tra virtuale e reale, grazie al livello raggiunto dal simracing odierno. Baldwin, infatti, è un esempio lampante di tutto ciò.

TUTTO LISCIO PER BALDWIN, LA SORPRESA DI NICKI THIIM

Tornando ai 60 minuti d’azione sulla storica pista belga, l’inglese del Garage 59 difende la leadership in partenza e prende il largo sin da subito. Nicki Thiim con l’Aston del Beechdean conquista la seconda posizione ai danni di Hesse, il quale comincia a scalare indietro. Dopo le presenze di Verhagen nelle prime due tappe, adesso è toccato al tedesco, in un compito piuttosto arduo su un circuito che non si adatta alle caratteristiche della M4 GT3 su Assetto Corsa Competizione. La vettura #50 del BMW Juniors ha comunque concluso nei punti, in 4° posizione di categoria.

Il podio è infatti andato nelle mani di Luca Ghiotto sull’Audi del Tresor, Nicklas Nielsen con Iron Lynx ed il vincitore della classe Pro, Nicki Thiim. Il pilota factory di Aston Martin ha sorpreso tutti nella Fanatec Arena. Sebbene fosse noto della sua esperienza come simracer tramite delle live streaming, il ritmo messo in pista non era distante da quello di Baldwin. Thiim conquista anche la testa del campionato (oltre ai 5 punti per la sua squadra validi nella classifica overall), grazie allo zero di Attempto Racing.

Quest’ultima, invece, sempre più leader in Silver Cup, con Alex Aka che deve arrendersi solo a James Baldwin, ma ne approfitta dell’uscita di scena delle due Mercedes di Mosca e Perez Companc. Mentre a chiudere il podio di categoria troviamo Lorenzo Patrese. I restanti punti nella Silver Cup vanno al Tresor by Car Collection con Jannes Fittje e Al Manar Racing by HRT, al termine di una splendida prova del debuttante Daniel Morad. Solo 8° al traguardo Dries Vanthoor, che però agguanta un punto per WRT tra i Pro.

Il prossimo appuntamento dell’Endurance Cup sarà sul circuito di Hockenheim, il quale però non è presente su Assetto Corsa Competizione. Per questa ragione verrà indetto un sondaggio pubblico con il quale votare la prossima pista del Fanatec Esports GT Pro Series.

Antonio Fedele