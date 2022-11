Jarno Opmeer completa una doppietta nella gara che chiude il penultimo trittico stagionale, prima del rush finale di dicembre. Il pilota Mercedes campione in carica non aveva mai vinto quest’anno prima del terzo evento, ma ne esce con due vittorie consecutive ed un piccolo spiraglio per le speranze di titolo.

Una chiusura congrua allo stile di questa settimana di F1 Esports Series, tra le più discusse di tutta la sua giovane storia. Dopo l’episodio del Gran Premio del Messico, sono state assegnate 10 posizioni di penalità in griglia a Frederik Rasmussen, il quale si era qualificato quarto. La pole position va invece a Thomas Ronhaar, in completo stato di grazia assieme a Boroumand, che scatta dalla prima fila.

PIOGGIA IN PARTENZA, ASCIUTTO ALL’ARRIVO: IN QUATTRO PER UNA VITTORIA

I 28 giri di gara vedono susseguirsi svariati colpi di scena, a partire dalle condizioni meteo. La corsa parte su full wet, poi i piloti optano per le gomme intermedie ed infine c’è anche tempo per vedere in azione gli pneumatici slick. Sempre in testa Ronhaar e Boroumand, a loro si aggiunge Jarno Opmeer, fresco vincitore in Messico. Infine, anche Brendon Leigh in netta rimonta riesce ad entrare nella zona DRS del pilota Mercedes. Ed è proprio nell’ultimo giro che si verificano i cambi di posizione: Ronhaar tenta l’attacco alla McLaren di Boroumand che nel frattempo era passato in testa. L’iraniano difende fino all’ultimo metro disponibile, ed entrambi finiscono fuori pista in curva 12. Nel rientrare, il duo di testa subisce gli attacchi di Opmeer e Leigh. Il campione in carica prende la leadership, ma è quasi un four wide all’ingresso del terzo settore.

BOROUMAND DA PRIMO A QUARTO, LA SPUNTA OPMEER. LEIGH TORNA SUL PODIO

Alla staccata della 16, Ronhaar allunga la frenata e tocca Opmeer, il quale deve andare fuori pista per non perdere il controllo. Alla fine è proprio l’olandese sulla Freccia d’Argento a spuntarla, facendo back-to-back di vittorie dopo il Messico. Il rookie della Haas riesce a chiudere secondo mentre Brendon Leigh torna sul podio. Al pilota inglese, bi-campione della categoria, manca il successo da ormai 4 anni, ma nel frattempo torna su un podio che non vedeva dal Gran Premio del Messico 2020.

TUTTO APERTO PER IL GRAN FINALE: I PRIMI CINQUE SI GIOCANO IL TITOLO 2022

Deve accontentarsi del quarto posto Boroumand, che all’inizio dell’ultimo giro comandava la gara. Termina invece sesto il suo compagno di squadra, Lucas Blakeley, il quale esce da questo evento ancora da leader del campionato, sebbene con un vantaggio ristretto di 11 punti. In attesa dell’ultima serie di gare, Ronhaar, Boroumand, Rasmussen ed Opmeer inseguono il pilota McLaren Shadow, tutti racchiusi in 22 lunghezze.

Antonio Fedele