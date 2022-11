Il campione uscente Jarno Opmeer torna al successo in F1 Esports Series. Il pilota Mercedes trionfa in Messico ottenendo la prima vittoria in stagione. Completano il podio Boroumand e Ronhaar.

L’ottavo round della campagna 2022 di F1 Esports Series, sul Circuito Hermanos Rodriguez, ha generato più caos rispetto alla sua controparte reale. Partendo dalle qualifiche, Rasmussen ha mantenuto la sua incredibile percentuale del 100% di pole position conquistate in Messico. Una top tre separata da soli 77 millesimi di secondo, chiusa da un sorprendente Jarno Opmeer, in risalita dopo la gara da incubo a Monza.

RASMUSSEN CON IL 100% DI POLE IN MESSICO, MA LA SUA GARA SI COMPLICA CON LE STRATEGIE

Sebbene lo start della gara sia lineare, il caos si sviluppa in seguito, quando le strategie cominciano ad incrociarsi in pista. Il poleman alla caccia della leadership in campionato ha optato per gomme medie alla partenza, così come Opmeer, Idowu e Blakeley. Quest’ultimo ne ha giovato per risalire la classifica e mettersi nelle posizioni di vertice. Gomma Hard invece per Ronhaar e Boroumand, i due protagonisti del Gran Premio d’Italia, nonché i più in forma del momento. Infatti, la mescola a banda gialla del secondo stint ha permesso loro di rientrare in zona podio. E qui si scatena il disordine: Opmeer approfitta della presenza della Williams di Haddad (che ancora doveva fermarsi) per prendere il largo; subito dopo tocca a Boroumand. Invece, Rasmussen con gomme più dure perde le staffe ed inizia ad oltrepassare i track limits, ma soprattutto tenta un attacco disperato e senza senso nei confronti di Ronhaar. Considerando le penalità, il pilota danese della Red Bull chiude fuori dai punti, permettendo a Blakeley, ancora una volta, di limitare i danni. L’altra RB18 di Kiefer stavolta è in top 10, ai margini del podio, portando a casa una gara positiva dopo tanto tempo.

FESTA TOTALE MERCEDES: ANCHE BENHAM A PUNTI

Anche l’altro lato del box in casa Mercedes può essere soddisfatto. Alla vittoria di Opmeer si aggiungono i primi punti in carriera F1 eSports per Jake Benham, il quale conclude all’ottavo posto, poco dietro al leader in campionato Blakeley. Entrambi hanno mostrato coraggio con una bella battaglia durata quasi un intero giro, ma alla fine hanno portato a casa le monoposto integre.

L’ultima tappa di questo terzo trittico di gare è ad Austin, riuscirà Blakeley a mantenere la leadership o saranno gli arrembanti Ronhaar e Boroumand a ribaltare le sorti di questo campionato? E Rasmussen ritroverà la sua calma glaciale?

Antonio Fedele