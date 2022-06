Le notizie più importanti dal mondo del SimRacing dell’ultima settimana: Diogo Pinto è campione PESC 2022, mentre Ford annuncia tre nuovi piloti per il suo roster eSports.

PESC: VINCE LA COSTANZA

Partiamo dall’impresa di Diogo Pinto: il portoghese del Team Redline vince la Porsche Esports Supercup 2022, alla sua seconda stagione di esperienza nella categoria. Un’annata trionfale e gestita con raziocinio dal pilota Redline. Basti pensare che nel tabellino delle statistiche di Pinto troviamo una sola pole, tramutata poi nell’unica vittoria di questa stagione, ossia nella sprint race di Barcellona. Ciò che ha portato quindi al titolo Pinto sono stati i piazzamenti in top ten, ottenuti in 19 gare sulle 20 totali. La costanza di rendimento si conferma la miglior arma per vincere un campionato.

Non sono bastate le cinque pole e sette vittorie per Sebastian Job. Il campione del 2020 deve accontentarsi della 2° posizione in campionato a soli 19 punti da Pinto. Malgrado ciò, l’alfiere del Red Bull Racing Esports può ritenersi soddisfatto dopo un inizio di stagione da incubo, il quale lo vedeva fermo a zero punti dopo i primi due round.

Chiude 3° Kevin Ellis Jr, che ha visto frantumate le speranze di titolo durante l’ultima feature race stagionale. Il britannico dell’Apex Racing Team è stato spinto in ghiaia all’uscita della seconda di Lesmo, rientrando intorno alla 20° posizione e mettendo fine alla rincorsa per il titolo. Per lunghi tratti primo inseguitore di Pinto, Ellis Jr chiude la sua stagione a 67 punti dal vincitore, con due vittorie e sei podi conquistati.

Per la cronaca dell’appuntamento di Monza, a trionfare sono stati Charlie Collins in sprint race e Sebastian Job nella feature, successo comunque vano ai fini del titolo. Pinto aveva in mano le sorti del campionato, poiché sarebbe bastato un 14° posto nella feature race. Il portoghese ha chiuso 7° e 6° le due gare.

Il miglior rookie della stagione è Cooper Webster del Red Bull Racing Esports. L’australiano ha chiuso in 8° posizione il campionato con due podi all’attivo e il 2° posto come miglior risultato stagionale nella tappa di Spa.

La PESC è stata confermata negli iRacing World Championship e quindi tornerà nel 2023 per la sua quinta stagione. I primi 15 di quest’anno avranno l’accesso garantito al prossimo campionato, mentre i restanti dovranno affrontare una serie di qualificazioni.

TRE NUOVI VOLTI A RINFRESCARE IL TEAM FORDZILLA

Il Team Fordzilla, la squadra eSports ufficiale di Ford, ha recentemente annunciato tre nuovi innesti per il suo roster di piloti. Il 2022 ha visto la squadra competere in numerosi campionati fin qui, tra cui SRO Esports, Formula Pro Series, ma soprattutto il DTM Esports, nel quale è arrivata la top five di Gianmarco Fiduci. Per questo motivo, Fordzilla sta puntando a rinnovare il proprio team per arrivare ad alti livelli su ogni piattaforma.

Il primo innesto è quello di Payo Peev, rappresentate di rFactor 2 con un invidiabile curriculum. Il bulgaro ha partecipato alla Formula E Accelerate, alla Le Mans Virtual Series e al GT Pro Series, nel quale è riuscito a vincere anche una gara. Peev debutterà con i nuovi colori nella V10R-League.

Per quanto riguarda gli altri due nuovi volti, parliamo di due piloti che daranno il loro contributo su iRacing, ossia Josh Poulain e Tom Burns. Il primo proviene dalla R8G Academy, con la quale aveva corso la Porsche Esports Carrera Cup GB ed in passato ha avuto un’esperienza sui kart dal 2019 al 2021. Burns ha ancora poca esperienza ma ha già all’attivo una delle gare più difficili al mondo, la 12 Ore di Sebring.

Segnatevi i nomi poichè potremmo vederli in futuro nelle gare più importanti del SimRacing mondiale.

