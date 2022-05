La settimana del simracing si è aperta con Kevin Siggy nuovo campione del DTM Esports. Lo sloveno ha festeggiato il titolo, quasi matematico alla vigilia, sul circuito di Portimao al termine di un altro fine settimana in testa. Il pilota Redline infatti ha conquistato sia la sprint race che la feature da 60 minuti, coronando in questo modo una stagione trionfale sin dal round di apertura ad Imola.

Alle sue spalle nella classifica piloti troviamo il campione uscente Moritz Loehner, il quale ha provato a mantenere aperti i giochi per il titolo fino all’ultimo. L’alfiere del Doerr Esports ha dovuto fare i conti con una M6 non particolarmente rapida sul tracciato portoghese. Loehner dovrà sperare nella prossima stagione di poter avere tra le mani la nuova M4 GT3, che peraltro ha debuttato nel DTM proprio sul circuito di Portimao.

Da segnalare ancora una volta l’ottima prestazione di Gianmarco Fiduci, questa volta secondo al traguardo dopo aver sfiorato questa posizione al Red Bull Ring. L’italiano del Team Fordzilla è stato l’unico in grado di tenere il ritmo di Siggy per un certo periodo della gara, ma alla fine si è dovuto chinare anche lui alla forma inarrivabile dello sloveno.

LOTTA TESA PER ENTRARE IN TOP 5

In ogni caso gli occhi erano tutti incentrati, dopo il successo di Siggy nella sprint race, sulla lotta per la quinta posizione del campionato. Questo perché i primi cinque avranno la possibilità di fare un test per giocarsi un sedile ufficiale nel DTM Trophy 2023, la serie cadetta del DTM.

Per quanto riguarda questa fatidica posizione, all’ingresso dell’ultimo round era Alessandro Ottaviani ad occuparla. Il pilota dell’R8G E-Sports ha concluso in quarta posizione la feature race, insidiato fino all’ultimo da Loehner. Il tedesco ha cercato di mettere pressione all’italiano per aiutare il suo compagno di squadra, Leonard Krippner, 6° in campionato e in gara, a seguito di una pessima partenza. Sulla bandiera a scacchi è dunque Ottaviani a rimanere in top 5, salendo addirittura qurto. I restanti qualificati sono Siggy, Loehner, Fiduci e Hasse che scende dal terzo posto al quinto.

DONINGTON PARK E BRANDS HATCH IN ARRIVO SU RFACTOR 2

Settimane di novità nel mondo rFactor 2. Studio397 ha recentemente annunciato due nuovi tracciati per il contenuto aggiuntivo di maggio. Si aggiungeranno quindi ai tracciati laserscanned Donington Park e Brands Hatch, mentre rimane molto probabile l’arrivo di Laguna Seca. E con l’arrivo di Brands Hatch è stato annunciato persino l’ingresso delle vetture turismo britanniche (BTCC). Tuttavia, i fan speravano in un gioco totalmente dedicato a questo campionato ma per il momento non ci sono ulteriori novità a riguardo.

Infine, ci saranno ulteriori aggiornamenti dal punto di vista della fisica di guida, in particolar modo sulla Formula Pro e la IR18.

