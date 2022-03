Dopo la vittoria di Frederik Rasmussen nella passata edizione, la Formula E Accelerate si presenta per la stagione 2022 con un format rinnovato. In palio, un test in pista al volante di una vera monoposto di Formula E in occasione dei test a Valencia del prossimo anno.

Saranno previsti 6 eventi di qualificazione, chiamati “Road to The London Final”. Questi si svolgeranno nella settimana degli E-Prix di Roma, Monaco, Berlino, Jakarta, Vancouver e New York. Per questo motivo sarà possibile qualificarsi da casa ma anche di persona, direttamente dalla Gamezone durante le tappe del campionato. I migliori 9 qualificati si giocheranno un montepremi di 100.000 euro, diviso tra i piloti giunti a podio. A questa somma si aggiunge un biglietto per la zona VIP del Seoul E-Prix e, soprattutto, viene confermata la possibilità di avere un’esperienza di guida di una monoposto di Formula E durante i test di Valencia della prossima stagione.

Promossa da tempo dalla Formula E come un modo per unire il mondo reale con quello virtuale, coloro che hanno già avuto quest’occasione sono simracers noti nel panorama eSports mondiale: Bono Huis (vincitore della Vegas eRace nel 2017), Kevin Siggy (vincitore della Race at Home Challenge nel 2020) ed infine proprio Frederik Rasmussen (campione della Formula E Accelerate 2021).

RFACTOR 2 E FORMULA E ANCORA INSIEME

Il software utilizzato rimane ancora rFactor 2. La piattaforma prodotta da Motorsport Games ha esteso la partnership con la Formula E per essere il videogioco ufficiale del campionato. Per questa ragione, tutti gli appassionati che posseggono le vetture della Gen2 potranno scaricare gratuitamente le livree dell’ottava stagione del campionato per monoposto full-electric.

Inoltre, sono arrivate le parole del Gaming Director di Formula E, Kieran Holmes-Darby: “Dopo il successo della prima edizione della Formula E Accelerate lo scorso anno, siamo entusiasti di accogliere le iscrizioni per la serie 2022 dei fan della Formula E e dei migliori simracers. I giochi e gli eSports stanno coinvolgendo la Formula E con nuovi fan a livello globale, unendo il motorsport d’élite al mondo del simracing e la promessa di una guida nel mondo reale per i giocatori più talentuosi.”

Essendo l’E-Prix di Roma il prossimo 9-10 aprile le registrazioni sono già aperte, mentre si potrà iniziare a girare dal 3 aprile. La finale di Londra si terrà in concomitanza con L’E-Prix londinese, il 30 e 31 luglio.

