La Formula 1, attraverso un comunicato stampa, ha svelato F1 Manager 2022: nuovo gioco manageriale dedicato al Circus in uscita per l’estate 2022. Grazie ad un contratto a lungo termine arriverà quindi sul mercato il primo ed unico gioco manageriale ufficiale dopo tanti anni di assenza sul mercato videoludico.

L’ESPERIENZA MANAGERIALE

Neanche tempo di presentarlo e gli appassionati di motorsport già scalpitano per l’uscita. F1 Manager 2022 si presenta con un trailer caricato sui canali ufficiali Youtube il 7 Marzo, ed in cui intravediamo la nuova monoposto 2022 attraversare diversi scenari tra cui i box, il quartier generale fino alla pista.

Il videogiocatore vestirà i panni del Team Principal della scuderia da esso scelta ove avrà il pieno controllo su tutto ciò che lo circonda. A lui saranno affidati i controlli dei bilanci, l’assunzioni di tecnici e piloti fin dalla Formula 3, ma anche sviluppo della vettura e del quartier generale. Grazie ad una qualità visiva pari alle trasmissioni televisive, il gioco darà la possibilità di vivere un’esperienza completa a chi è esperto di Formula 1, ma anche a chi si affaccia per la prima volta a questo sport nei panni di manager.

F1 Manager 2022 sarà rilasciato nell’estate del 2022 e sarà disponibile su Xbox Series X, Playstation 5, Xbox One, Playstation 4, Steam ed Epic Store. Il gioco può già essere inserito nella propria “lista desideri” sul proprio account Steam così da ricevere aggiornamenti sulla vera data di uscita.

PRIME PAROLE SU F1 MANAGER 2022

Ross Brawn, Managing Director – Motorsports, Formula 1: “E’ fantastico veder nascere F1 2022 e anche per i fan del motorsport sarà emozionante veder prender vita un titolo del genere. So dalla mia esperienza personale che guidare un team sia impegnativo, ma è certamente gratificante. Il franchise di F1 Manager è un’ottima opportunità per i fan per mettersi nei panni del Team Principal. Sono fiducioso nel team di sviluppo che sarà sicuramente in grado di distribuire un titolo piacevole e gratificante da giocare”.

David Braben, CEO and Founder, Frontier Developments: “Siamo grati di poter collaborare con l’ottimo team della F1 su questa emozionante opportunità. Stiamo pesantemente lavorando con loro per distribuire una vera ed autentica esperienza di gioco, avendo anche ricevuto accessi a tutti gli aspetti di tale sport. Sentiamo che questo sarà l’inizio di qualcosa di speciale e non vediamo l’ora di rilasciare F1 2022 a tutti i player nell’estate del 2022“.

Andy Fletcher, Game Director, Frontier Developments: “Non c’è mai stato miglior tempo per diventare fan della Formula 1 e siamo emozionati nel distribuire la nostra visione nel mondo della Formula 1. F1 Manager 2022 offrirà un’esperienza, autentica quanto emozionante, a nuovi e vecchi fan del motorsport“.

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

