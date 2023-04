Il mondo dell’automobilismo da corsa piange Gianfranco Palazzoli, venuto a mancare questa mattina alla soglia dei novant’anni. Secondo le informazioni a disposizione Palazzoli era ricoverato all’Ospedale San Carlo di Milano a causa delle conseguenze dovute alla frattura di un femore. Pilota gentleman e direttore sportivo, per anni è stato volto della RAI, nell’epoca della trasmissione in chiaro e in diretta dei GP, come esperto di regolamenti, insieme a Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani.

Gianfranco Palazzoli (nato a Milano nel 1934) inizia la sua carriera di pilota nei primi anni Cinquanta correndo in moto. Gare come la Milano – Taranto, il Giro d’Italia, la Sei Giorni, la Varese – Campo dei Fiori lo vedono in sella a marchi come Iso, Rumi e Aermacchi. Negli anni Sessanta ritorna in pista con le automobili, dove corre con lo pseudonimo di Pal Joe. Dall’Abarth 850 passa al Turismo (italiano ed europeo), Gran Turismo, Sport e Sport Prototipi. Nel suo palmarès troviamo gare come la 1000 Km di Monza o la Coppa Intereuropa.

Negli anni Settanta inizia a collaborare in veste di direttore organizzativo e sportivo di squadre come Abarth e Osella. Nel 1980 abbandonerà il ruolo di pilota, pur rimanendo nel mondo delle corse. Approda in F1 come direttore sportivo del Team Merzario e poi collaborerà con Osella F1, Tyrrell, Alfa Romeo, Tolemann, Benetton. Nel 1987 lavora per Alfa Romeo nel Campionato Turismo, mentre nel 1992 dirigerà la Fondmetal F1. Intraprende l’attività di ristrutturazione del team (in veste di supervisore) con Gabriele Rumi, ma la mancanza di finanziamenti metterà la parola fine alla scuderia italiana.

Pluricampione italiano nella disciplina del Tennis Tavolo, dagli inizi degli anni Novanta collabora con la RAI per le telecronache dei GP di F1. In squadra con Mario Poltronieri ed Ezio Zermiani ricopre il ruolo di esperto di regolamenti. Una volta che la F1 prende la via della pay-TV, Palazzoli continua la sua attività come opinionista sul mondo dei motori in programmi televisivi e con importanti testate giornalistiche.

Con la scomparsa di Gianfranco Palazzoli perdiamo una persona stimata nel mondo delle corse. Ci lascia un altro volto e voce di quella F1 raccontata in maniera pacata con la quale, perlomeno quelli della generazione di chi scrive questo articolo, siamo cresciuti. La redazione LiveGP.it si stringe nel porgere le condoglianze ai due figli e agli amici di Pal Joe.

