Una giornata all’insegna del turco Toprak Razgatlioglu, che con la Yamaha del team ufficiale piazza in chiusura di questo day-2 dei test SBK a Portimão un 1:40.804, mezzo secondo sotto il record della pista stilato dal pentacampione Rea nella Superpole Race 2019. Solo Yamaha e Ducati nelle prime cinque posizioni, con la degna assenza della Kawasaki del campione del mondo Rea.





KAWASAKI, CHE ERRORE

C’è il concreto rischio che l’arma contro Jonathan Rea la abbia creata proprio la Kawasaki. Nonostante i test, che siano della SBK o della MotoGP, lascino spesso il tempo che trovano in ottica campionato, Toprak Razgatlioglu ha certamente impressionato in questo day-2 di Portimão. Ma non solo lui, bensì tutto il pacchetto Yamaha ha lasciato intendere che il gap con la Ducati è chiuso. Manca la controprova Kawasaki, assente per test privati a Barcellona, ma mancano anche meno di 30 giorni ai test di Phillip Island, dove tutto sarà più chiaro.

SOTTO IL RECORD DI REA

Per ora, il tempo del turco è a dir poco ottimo: 1:40.804, che è ben quattro decimi sotto il tempo che Jonathan Rea è riuscito a stilare nella Superpole Race del 2019. Chiaramente a Settembre le condizioni erano decisamente più calde (il termometro segnava 38° di temperatura), quindi la comparazione è utile ai fini indicativi ma sicuramente non accurata a sufficienza. Lasciano ben sperare però i tempi dei primi, con Redding a meno di un decimo e Baz a meno di due, segno che almeno tra i partecipanti la situazione è accurata. Nella classifica proveniente dal live timing del circuito di Portimão, il numero tra parentesi è la moto utilizzata, quindi coloro che hanno due tempi distinguono la moto 1 dalla moto 2.

PER HONDA E BMW BISOGNA LAVORARE

Al contrario delle condizioni pessime di Jerez, sull’asciutto freddo del Portogallo i risultati sicuramente parlano di più. Ad esempio per Honda continua la bella prestazione di Leon Haslam a fare da contraltare ad un Alvaro Bautista più in difficoltà, staccato di più di 2 secondi e mezzo dalla cima. Le BMW invece iniziano ad esprimersi sullo stesso livello, nonostante un motore bruciato da Eugene Laverty nel day-1 che avrà sicuramente rallentato i lavori. Per il momento, in un secondo abbiamo tutti i team ufficiali delle case che sono scese in pista in questa due giorni. Adesso il materiale verrà spedito direttamente in Australia, per tornare ad accendersi il 24 e 25 febbraio prima dell’apertura del campionato, sempre a Phillip Island.

TEST 2020 SBK PORTIMÃO DAY-2, CLASSIFICA DEI TEMPI

POS TEAM RIDER BIKE BEST GAP 1 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM T. RAZGATLIOGLU (2) YAMAHA 1:40.804 2 ARUBA.IT RACING DUCATI SCOTT REDDING (2) DUCATI 1:40.883 0.079 3 TEN KATE RACING LORIS BAZ (2) YAMAHA 1:40.994 0.190 4 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM T. RAZGATLIOGLU (1) YAMAHA 1:41.339 0.535 5 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM VAN der MARK (2) YAMAHA 1:41.426 0.622 6 ARUBA.IT RACING DUCATI CHAZ DAVIES (1) DUCATI 1:41.599 0.795 7 TEAM HRC LEON HASLAM HONDA 1:41.655 0.851 8 BMW TOM SYKES (2) BMW 1:41.786 0.982 9 BMW EUGENE LAVERTY (2) BMW 1:41.990 1.186 10 GRT YAMAHA FEDERICO CARICASULO YAMAHA 1:42.030 1.226 11 GRT YAMAHA GARRETT GERLOFF YAMAHA 1:42.045 1.241 12 GO ELEVEN MICHAEL RINALDI DUCATI 1:42.309 1.505 13 MOTOCORSA RACING LEANDRO MERCADO DUCATI 1:42.462 1.658 14 ARUBA.IT RACING DUCATI SCOTT REDDING (1) DUCATI 1:42.475 1.671 15 PATA YAMAHA WORLDSBK OFFICIAL TEAM VAN der MARK (1) YAMAHA 1:42.482 1.678 16 BMW EUGENE LAVERTY (1) BMW 1:42.713 1.909 17 PUCCETTI RACING XAVI FORES (1) KAWASAKI 1:42.802 1.998 18 TEN KATE RACING LORIS BAZ (1) YAMAHA 1:43.110 2.306 19 BRIXX PERFORMANCE SYLVAIN BARRIER DUCATI 1:43.458 2.654 20 NUOVA M2 RACING POHSSOM CHRISTOPHE APRILIA 1:43.480 2.676 21 TEAM HRC ALVARO BAUTISTA HONDA 1:43.559 2.755 22 TEAM BARNI SANDRO CORTESE (1) DUCATI 1:43.804 3.000

Alex Dibisceglia