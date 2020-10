Erano anni che la SBK non eleggeva il suo campione all’ultimo round, ma in questo campionato 2020 sarà proprio l’Estoril a decretare il vincitore di questa stagione. A Rea basta la tredicesima piazza per mettere le mani sul sesto titolo consecutivo, anche se Alvaro Bautista dovesse vincere tutte le gare del weekend. Attenzione alle BMW.

QUASI CAMPIONE

È vero, per la SBK 2020 il campionato non si è chiuso come al solito a Magny Cours, ma sarà l’Estoril a vedere la festa per il titolo. Questa condizione è però appesa veramente ad un filo per Ducati e Scott Redding: con 62 punti disponibili attualmente Jonathan Rea ha un vantaggio di 59 punti sull’alfiere di Borgo Panigale. A scanso di noie tecniche importanti, non ci sono grandi segreti su chi sarà il campione Superbike 2020, ma solo la bandiera a scacchi consacra i piloti e sancisce i risultati.

ESTORIL

Erano decenni che la SBK non calcava la pista dell’Estoril, complice anche l’apertura di Portimão e il suo divenire pista principale del Portogallo. Questa condizione comporta uno scarso quantitativo di dati per tutti i team, che dal venerdì avranno il loro bel da fare per impostare il lavoro nella direzione giusta. Recentemente però, il mondiale EWC ha chiusto il suo corso proprio nella pista portoghese, e sicuramente alcune marche (tra cui BMW) potranno fare tesoro dei dati già raccolti nel recente passato.

LE CONFERME

Come abbiamo già detto, la situazione di mercato è in continua evoluzione. Svariati piloti restano senza sella, ma sembra che un team dalla Supersport possa fare il salto per diventare satellite della compagine BMW ed aggiungere due moto alla griglia. La nuova M1000RR sembra in grado di attirare le attenzioni delle squadre, ma il paddock è in attesa della nuova Kawasaki per capire come evolverà il mercato ed il campionato 2021. A livello di classifica 2020, l’unico posto pending è quello di Chaz Davies, che ha bisogno di mantenere la terza casella mondiale per trovare una sistemazione per l’anno prossimo. A cercare il sorpasso sul britannico c’è Michael VD Mark, che con due buone gare potrebbe lasciare la Yamaha da podista mondiale e fare meglio del suo compagno Toprak Razgatlioglu.

GLI ORARI IN TV

Sky Sport Collection (205):

Venerdì 16/10

11:25 FP1 Superbike

15:55 FP2 Superbike.

Sabato 17/10

11:50 Superpole Superbike

15:00 Gara-1 Superbike.

Domenica 18/10

12:00 Superpole Race Superbike

15:00 Gara-2 Superbike.

TV8

Sabato 17/10

15:00 Gara-1 Superbike.

Domenica 18/10

14:00 Superpole Race Superbike (differita)

15:00 Gara-2 Superbike (diretta)

Alex Dibisceglia