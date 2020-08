Nel caldo deserto con questo calendario 2020 impazzito si svolgerà il giro di boa della SBK in quel di Aragon, con Rea e Redding a cercare il distacco definitivo. Gli avversari non saranno da meno, ma Razgatlioglu, Van Der Mark e Lowes hanno bisogno di vittorie se vogliono rimanere della partita. Tom Sykes più sereno dopo il rinnovo con BMW Motorrad?

UN WEEKEND DA LEONI

Come se non bastasse la 24H di Le Mans per l’EWC, la SBK 2020 porta ad Aragon la sfida tra Rea e Redding. Attualmente le punte Kawasaki e Ducati possono vantare circa 30 punti di vantaggio sugli “altri”, segno che Scott e Jonathan sono attualmente i piloti più competitivi del paddock. Ma le Yamaha di Toprak Razgatlioglu e Michael Van Der Mark si sono dimostrate arrembanti nell’arco della prima parte della stagione, simbolo che Andrea Dosoli ha portato nettamente avanti il lavoro del reparto Superbike della casa di Iwata.

PRIMA DELLE DUE, MA TUTTE BOLLENTI

Questa trasferta di Aragon vedrà ben sei gare sul circuito del Motorland. Domenica prossima si ripeterà tutta la trafila con dati molto più certi per i piloti, il che vuol dire che per la tappa di Teurel potrebbero esserci risultati ben diversi. Resta come fattore comune il caldo torrido, con temperature sull’asfalto previste ben superiori ai 50 gradi. La gestione gomma sarà molto più difficile, quindi le moto più dolci sulle coperture potrebbero avere un vantaggio in termini di passo gara.

DAVIES E SYKES IN RIMONTA?

Ci saranno due piloti che però saranno sicuramente della partita. Da un lato abbiamo un Tom Sykes fresco di rinnovo con BMW Motorrad, che con la testa sgombra da dubbi potrà dare il meglio di se. Dall’altro vediamo un Chaz Davies che sembra aver trovato il bandolo della matassa sulla Ducati Panigale V4R e che ad Aragon è sempre andato decisamente bene. Quindi non è detto che la sfida si ridurrà ad un duetto Bautista – Rea…

SBK 2020 ARAGON, ORARI IN TV

SKY SPORT MOTOGP

Venerdì 28 agosto 2020

ore 10:25 -11:30 FP 1 SBK

ore 14:55 – 16:00 FP 2 SBK

ore 16:00 -17:00 FP 2 SSP600

Sabato 29 agosto 2020

ore 10:50 -11:35 Superpole SBK

ore 11:35 -12:15 Superpole SSP600

ore 14:00 -14:30 Gara-1 SBK

ore 15:10 -16:05 Gara-1 SSP600

Domenica 30 agosto 2020

ore 11:00 -11:30 Superpole race SBK

ore 12:25 -13:20 Gara-2 SSP600

ore 14:00 – 14:30 Gara-2 SBK

TV8

Sabato 29 agosto

ore 14:00 Gara-1 SBK

Domenica 30 agosto

ore 12:45 Superpole race SBK

ore 14:00 Gara-2 SBK

Alex Dibisceglia