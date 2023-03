Aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte a partire dai primi giri in quel di Sebring della nuova Ford Mustang GT3. Spazio anche agli ultimi aggiornamenti in vista della 24h del Nuerburgring oltre a delle news in merito al TCR World Tour che si sta lentamente avvicinando al suo opening round dal tracciato di Portimao.

Al termine del Superweek-end di Sebring con FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship è arrivata la notizia di un primo vero test in pista per l’inedita Ford Mustang GT3.

Gli americani si preparano al 2024, la Rolex 24 at Daytona vedrà il ritorno del brand dall’Ovale Blu nelle competizioni GT dopo la chiusura del progetto GTE tra IMSA e WEC della storica Ford GT. Ford ha iniziato un lungo progetto con Mustang, nel 2023 abbiamo già visto l’esordio dell’inedita GT4 e della ‘Gen3’ impegnata in Australia nel Supercars Championship.

Si compone lo schieramento di partenza per la 24h del Nurburgring, manifestazione che commenteremo a metà maggio. Cresce l’attesa per una delle gare più importanti della stagione, l’evento che come sempre si svolgerà all’interno del leggendario ‘Inferno Verde’.

Tre Audi verranno schierate ufficialmente, i tedeschi tentano di confermarsi al vertice con Luca Engstler/Max Hofer/Gilles Magnus/Dennis Marschall (Car Collection), Christopher Haase/Christopher Mies/Patric Niederhauser (Land) e Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Lind/Frédéric Vervisch (Team Scherer PHX).

Il costruttore di Ingolstadt farà affidamento anche su un tridente di stelle come Timo Scheider, Martin Tomczyk e Mike Rockenfeller. Gli ex campioni del DTM si ritroveranno ancora una volta in auto per una 24h che si prospetta oltremodo interessante.

ABT non mancherà all’appello alla 24h di casa, ma per la prima volta non militerà con Audi Sport. La compagine diretta di Thomas Biermaier parteciperà infatti con il costruttore dei Quattro Anelli nel DTM con Ricardo Feller e Kelvin van der Linde, mentre per la sfida di durata al Nuerburgring farà affidamento su una Lamborghini Huracan EVO2.

Il già citato van der Linde condividerà il volante con il connazionale Jordan Pepper ed il nostro Marco Mapelli, il quarto uomo sarà il danese Nicki Thiim. L’ex campione del mondo del FIA WEC per quanto riguarda la classe GTE PRO torna con il brand bolognese dopo aver militato in alcune prove nel DTM nella passata stagione.

🏁24H NURBURGRING NEWS🏁

TODAY WE ANNOUNCE OUR LINEUP THAT WILL TAKE ON “THE GREEN HELL” & WIN THE BIG POT 🏆

PROUD TO REPRESENT “DER TRADITIONSVEREIN” THE ABT FAMILY AGAIN & GO TO WAR WITH 3 FAST GENTLEMEN 👍🏽

THANKS TO MY ASTON MARTIN FAMILY TO GIVE ME THIS SHOT AT IT 🏆🤝🏽 pic.twitter.com/xTYxpBUmpq

— NICKI THIIM – TEAMTHIIM 🇩🇰 (@NickiThiim) March 22, 2023