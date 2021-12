Continuano gli aggiornamenti dall‘IMSA WeatherTech SportsCar Championship in vista della Rolex 24 at Daytona, prova che a fine gennaio aprirà la stagione 2022. Proseguono gli annunci tra LMP2 e DPi.

IMSA, PR1/Mathiasen Motorsports con due auto in LMP2

PR1/Mathiasen Motorsports ha annunciato la propria partecipazione con due auto alla classe LMP2. La squadra americana che ha dominato la scena nella passata stagione si appresta a tornare in scena con due Oreca 07 Gibson per la prossima Rolex 24 at Daytona che si svolgerà a fine gennaio.

Jonathan Bomarito/Steven Thomas si alterneranno al volante per tutte le prove previste, mentre nell’Endurance Cup vedremo in scena anche il 15enne Josh Pierson. Non mancano le novità per la realtà di Bobby Oergel che in Florida si presenterà anche con Ben Keating/ Scott Huffaker/Mikkel Jensen/Nico Lapierre.

Da evidenziare il doppio impegno nel ‘World Center of Racing’ di Keating, vintore dell’IMSA WTSC 2021 per quanto riguarda la LMP2. Il texano, protagonista lo scorso anno anche nel FIA World Endurance Championship con l’Aston Martin #33 di TF Sport, militerà per la prima volta anche in DPI con la Cadillac #5 del JDC-Miller Motorsports accanto a Richard Westbrook/Tristan Vautier/Loic Duval.

Bobby Oergel, team principale della squadra, ha affermato alla stampa: “È passato molto tempo per avere due auto. Le ultime due stagioni sono state fantastiche. L’opportunità è di crescere e aggiungere l’auto n. 11 è davvero unica ed emozionante per noi in questi tempi difficili in tutto il mondo. Questa è la prima volta che PR1 / Mathiasen sarà iscritta con due auto”.

Action Express conferma la seconda auto per l’Endurance Cup

Action Express ha confermato la propria partecipazione nell’Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.Una seconda Cadillac sarà al via la prossima stagione con il #48, auto che continuerà ad avere il supporto di Hendrick Motorsport, squadra che ha vinto gli ultimi due titoli nella NASCAR Cup Series.

Jimmie Johnson, sette volte campione della famosa categoria statunitense riservata alle stock car, sarà al via insieme a Mike Rockenfeller ed a Kamui Kobayashi. Il terzetto sarà raggiunto da Jose Maria Lopez in occasione della prossima Rolex 24.

Luca Pellegrini