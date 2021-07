Si avvicina la 6h di Monza, terza competizione del FIA World Endurance Championship. Lo spettacolo è assicurato nel tempio della velocità pista che non ha mai accolto una gara ufficiale del Mondiale.

Non mancano le novità alla vigilia di un evento che si prospetta molto interessante, un test in vista della 24 Heures du Mans che si svolgerà in via eccezionale nel week-end del 22 agosto come quarta prova del 2021.

Cambia l’equipaggio delle ‘Iron Dames’ alla 6h di Monza

Michelle Gatting e Sarah Bovy saranno presenti a Monza alla 6h di questo week-end. Le due ragazze di Iron Lynk rimpiazzano Manuela Gostner e Katherine Legge, originariamente presenti nell’entry list dell’evento.

Gatting, presente nella 4h di Monza di settimana scorsa e Bovy, a podio nella Michelin Le Mans Cup, si alterneranno al volante con l’elvetica Rahel Frey sulla Ferrari 488 GTE #85.

Nicki Thiim a Le Mans con Aston Martin in GTE Am

Nicki Thiim, campione del mondo in carica nella classe GT con Aston Martin, torna a Le Mans con il marchio britannico nella classe GTE AM. Il pilota danese sarà al volante della Vantage AMR #98 di Paul Dalla Lana e Marcos Gomes, regolarmente iscritti al campionato.

L’ex compagno di auto di Marco Sørensen rimpiazza il brasiliano Augusto Farfus, impegnato nel Pure ETCR all’Hungaroring. Ricordiamo l’impegno di quest’ultimo con Hyundai, una delle tre case impegnate in questa nuova realtà.

Thiim ha rilasciato alla stampa: “Sono felice di tornare in una delle più grandi gare di resistenza al mondo con Aston Martin. Devo dire grazie a Paul per avermi invitato a far parte del suo team e per avermi dato una reale possibilità di lottare per la vittoria nella gara di quest’anno”.

Da New York alla 6h di Monza

Nyck de Vries sarà a Monza questo week-end al posto dell’olandese Job van Uitert sull’Oreca #29 del Racing Team Nederland. L’olandese, impegnato settimana scorsa a New York nel doubleheader della Formula E, rimpiazza il connazionale che settimana scorsa è risultato positivo prima della 4h di Monza.

Ricordiamo infatti l’assenza dell‘Oreca #32 di United Autosports, auto che non ha avuto il permesso di correre fagli organizzatori dopo la positività di van Uitert. De Vries, solitamente iscritto in ELMS con G-Drive, ha privilegiato settimana scorsa l’impegno negli Stati Uniti nella Formula E.

6h di Monza: benvenuta Peugeot

Il paddock del FIA World Endurance Championship accoglie la nuovissima Peugeot 9X8, auto che sarà in mostra a Monza questo week-end. L’innovativa Hypercar del marchio francese si prepara a scendere in pista nel 2022 nella classe regina contro le presenti Toyota, Glickenhaus ed Alpine.

Il marchio transalpino torna nella principale realtà dell’endurance e proverà il prossimo anno a tornare a vincere a Le Mans. L’ultimo acuto risale al 2009 quando la casa francese si impose su Audi.

Novità in vista di Le Mans

La 24h di Le Mans è sempre più vicina e le novità non si fermano all’annuncio di Aston Martin. Sempre dalla Danimarca arriva la conferma del secondo equipaggio di High Class Racing.

Il danese Marco Sørensen raggiungerà il connazionale Dennis Andersen in un’Oreca in cui spicca anche il nome di Ricky Taylor, plurivincitore della Rolex 24 at Daytona ed attuale leader IMSA WeatherTech Sports Car Championship. La #20 affiancherà la già annunciata #49 con Kevin Magnussen/Jan Magnussen/Anders Fjordbach.

Huber Haupt torna nel DTM

Huber Haupt, presente nel DTM 2021 con il proprio team, sarà al via in via eccezionale in quel del Nürburgring con una delle sue Mercedes. Il tedesco torna nella categoria a quasi 30 anni dal suo debutto nella prestigiosa serie teutonica.

Haupt ha rilasciato ai microfoni di ‘Dailysportscar’: “Questo è un altro sogno che diventa realtà per me. Finalmente torno in una categoria in cui ho tanti ricordi. Come uomo di motorsport è difficile immaginare qualcosa di meglio”.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo