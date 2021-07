Saranno due settimane di azione a Monza che diventa a tutti gli effetti la regina dell’endurance a poco più di un mese alla 24h di Le Mans. L’European Le Mans Series ha dato spettacolo lo scorso week-end con la 4h, un antipasto per la 6h del prossimo week-end del FIA World Endurance Championship.

Si sono tenute nel tempio della velocità anche le interessanti prove della Michelin Le Mans Cup e della Porsche Carrera Cup France, categoria che dopo anni ritorna in Brianza. Non solo Italia però nella 23^ puntata di ‘A ruota libera’.

Ricordiamo infatti le emozioni di Zandvoort, sede del terzo atto dell’ADAC GT Masters. Spettacolo in Olanda anche della Porsche Carrera Cup Deutschland e con il British GT Championship che ha riacceso i motori da Donington.

Torna anche il Supercars Championship e la NASCAR Xfinity Series, categoria che ha visto l’ultima corsa nella serie di Kyle Busch. Citiamo infine la gara sterrata di Knoxville della NASCAR Truck Series e la doppia prova del NLS al Nuerburgring.

Le Mans Cup: United Autosports conquista la LMP3, Aston svetta in GT3

Grande spettacolo a Monza con la Michelin Le Mans Cup che ancora una volta ci ha tenuti incollati agli schermi fino all’ultimo giro. United Autosports si impone nella prova con Kraut/Andrews tra le LMP3, mentre Keating/Gunn conquistano la classe GT3 dopo una lunga lotta contro Porsche.

Le Mans Cup LMP3: United ringrazia il FCY e vince

United Autosports sfrutta al massimo l’ultimo rabbocco di carburante e vince la terza prova della stagione negli ultimi minuti. Una sosta in corrispondenza di un FCY permette alla Ligier di Kraut/Andrews di beffare i diretti rivali.

DKR Engineering Brownson/Cangialosi #3, al comando prima dell’ultimo rifornimento, hanno perso la corsa negli ultimi 5 giri e si sono dovuti accontentare della quinta posizione finale. Secondo posto per Wells/Noble (Nielsen Racing #7) davanti alla Ligier #66 di Rinaldi con Mattschull/Varrone.

Le Mans Cup GT3: Aston resiste a Porsche, ma vince Ferrari

Si è decisa dopo la bandiera a scacchi la competizione della Michelin Le Mans Cup per quanto riguarda la classe GT3. Ferrari firma una bellissima doppietta con Iron Lynk grazie a Ruberti/Lancieri #8 e Pin/Bovy #9, rispettivamente in ordine d’arrivo.

Le due coppie ringraziano la squalifica dell’Aston Martin #97 di Keating/Gunn (TF Sport), auto che non ha superato le verifiche tecniche dopo aver tagliato per prima il traguardo. La Vantage AMR GT3 aveva resistito agli attacchi della Porsche #2 di Pzoberer Zürichsee by TFT con Andlauer/Leutwiler. Quest’ultima si classifica al terzo posto in seguito ad una sanzione per non aver rispettato la finestra del pit stop.

Prossimo atto a fine agosto a Le Mans in concomitanza con la 24h.

‘Pianeta Porsche’: Monza e Zandvoort protagoniste

La Porsche Carrera Cup Deutschland e la France si sono sfidate questo week-end tra Zandvoort e Monza, due piste che hanno saputo regalare molte emozioni. Partiamo dall’Italia con la serie transalpina che ha disputato il quarto round del 2021.

Carrera Cup France: Klein chiama, Boccolacci risponde

Marvin Klein e Dorian Boccolacci si dividono i successi nel tempio della velocità. Il primo, giovane alfiere di CLRT che ha monopolizzato la scena a Spa-Francorchamps, ha conquistato la race-1 dopo davanti al teammate Florian Latorre.

Boccolacci (Martinet by Alméras), scattato in pole si è preso un’importante rivincita domenica mattina. L’ex pilota di F2 ha tagliato il traguardo con un piccolissimo vantaggio su Klein che in tutti i modi ha provato a replicare la trasferta belga. Terzo posto per Florian Latorre che completa il week-end con due importanti podi.

Prossimo appuntamento ad ottobre in quel di Barcellona.

Carrera Cup Deutschland: Guven rovina il party di ten Voorde

Larry ten Voorde ed Ayhancan Güven si dividono le vittorie nella Porsche Carrera Cup Deutschland. Il padrone di casa, autore della pole-position nelle qualifiche di sabato, si è imposto nella race-1 davanti al connazionale Rudy van Buren (CarTech Motorsport di Nigrin) ed al turco Ayhancan Güven.

Quest’ultimo, alfiere di IronForce di Phoenix, si è preso un importante rivincita nella race-2 con uno splendido successo su Loek Hartog (Black Falcon Team Textar) e Leon Koehler (Nebulus Racing di Huber). Solo quinto ten Voorde, padrone del campionato dopo le prime manifestazioni.

Prossima sfida ad agosto al Nürburgring.

ADAC GT Masters: Audi conquista Zandvoort

Audi conquista Zandvoort con Land-Motorsport e WRT. Il marchio tedesco conquista entrambe le due competizioni olandesi valide per il terzo atto dell’ADAC GT Masters. Nella prima prova sono stati Ricardo Feller / Christopher Mies aad avere la meglio sulla Mercedes di Maro Engel / Luca Stolz (Toksport WRT) e la BMW di Nick Yelloly / Jesse Krohn (Schubert Motorsport).

Dalla pole-position si è imposta anche la #31 di Dries Vanthoor / Charles Weerts. I due di WRT hanno dettato il passo per tutta l’ora prevista gestendo l’ipotetico ritorno della Mercedes di Raffaele Marciello / Maximilian Buhk (MANN-FILTER Team Landgraf HTP / WWR) e della Lamborghini di Franck Perera /Rolf Ineichen (Grasser Racing Team).

Fuori dal podio le Porsche che si difendono in quel di Zandvoort. Prossima prova al Nürburgring ad agosto.

Supercars Championship: 50 volte SVG

Continua a Townsville il dominio di Shane van Gisbergen nel Supercar Championship. Il neozelandese conquista entrambe le prove ed allunga nel campionato che continua a vederlo al comando.

Il #97 della categoria, vincitore della Bathurst 1000 dello scorso anno, ha dettato il passo nelle due competizioni in cui solo il teammate Jamie Whincup ha provato ad impensierirlo. Il #88 di Triple Eight ha tagliato il traguardo al secondo posto in entrambe le prove davanti ad Anton De Pasquale (DJR #11).

Prossimo appuntamento tra meno di una settimana sempre a Townsville, prova che di fatto rimpiazza le prove di Melbourne.

British GT: nuova festa Mercedes a Donington Park

Dopo il dominio di 2 Seas Motorsport a Silverstone arriva a Donington il successo per ABBA Racing. Mercedes si conferma dunque nel British GT Championship con Richard Neary / Sam Neary che dominano la scena dopo un bellissimo sorpasso in curva 1 all’AMG di Ian Loggie / Yelmer Buurman (RAM Racing).

Aston Martin conquista un importante terzo posto con Andrew Howard / Jonathan Adam (Beechdean AMR) che precedono la McLaren di Morgan Tillbrook / Marcus Clutton (Enduro Motorsport). Delusione Lamborghini che si accontenta della quinta piazza con Adam Balon / Sandy Mitchell (Barwell Motorsport).

Giornata da ricordare per il Century Motorsport che conquista una splendida doppietta in GT4. Will Burns / Gus Burton precedono sotto la bandiera a scacchi la gemella di Chris Salkeld / Andrew Gordon-Colebrooke. Chide il podio la McLaren con Mick Halstead / Jamie Stanley (Fox Motorsport).

Prossimo round tra due settimane a Spa-Francorchamps nel fine settimana che precede la 24h del GT World Challenge Europe.

American style: Kyle Busch si ferma a 102, Hill svetta sulla terra dell’Ohio

Nuovo acuto di Kyle Busch nella NASCAR Xfinity Series, mentre Austin Hill conquista la Truck Series nella terra di Knoxville. Andiamo a scoprire cosa è successo negli USA in un nuovo week-end di NASCAR tra Atlanta ed Ohio.



Kyle Busch saluta l’Xfinity Series nel migliore dei modi

Con il quinto acuto consecutivo si dovrebbe chiudere la carriera nella NASCAR Xfinity Series per Kyle Busch che firma in quel di Atlanta il 102° successo. Salgono a 225 le Top5 in 362 partenze al termine di una prova che è stata controllata dall’inizio alla fine.

Il #54 del Gibbs Racing mantiene la promessa fatta e dopo 100 vittorie dovrebbe fermarsi per quanto riguarda questa categoria che ha siglato nel 2009. Il due volte campione della Cup Series ha firmato entrambe le Stage prima di tagliare il traguardo con un piccolo margine su Jeb Burton (Kaulig #10).

Austin Hill vince sulla terra di Knoxville

Austin Hill vince la prova di Knoxville della NASCAR Truck Series, in pista questo fine settimana in Ohio per il secondo appuntamento sterrato del 2021. Il #16 di Hattori conquista la corsa durante l’ultimo overtime, il quarto disputato in una lunghissima Final Stage.

La seconda competizione sterrata del 2021 è iniziata sotto il controllo di Derek Kraus #19 L’alfiere di McAnally-Hilgemann Racing ha conquistato entrambe le Stage prima di uscire dalla lotta per il successo nei primi passaggi dell’ultima frazione. Chandler Smith #18 (Kyle Busch Motorsport) ha ceduto nel finale al campione 2020 della regular season, bravo ad imporsi nell’ultimo decisivo overtime.

Sono state 14 le neutralizzazioni per un totale di 80 giri dietro alla Safety Car. Nei 150 passaggi previsti l’azione non è mancata in quella che era la prima gara della storia della Truck Series a Knoxville. Prossimo round ad agosto a Watkins Glen.

BMW conquista il doubleheader del NLS

Nuovo week-end perfetto per BMW al Nuerburgring nel doubelheader del NLS. La casa tedesca si impone con Dan Harper / Max Hesse / Neil Verhagen (BMW Junior Team) nella 4h di sabato, mentre Christian Krognes / David Pittard / Ben Tuck (Walkenhorst Motorsport) svettano nella sfida di domenica.

Le due gare sono state controllate dalle M6 che hanno respinto in entrambe le occasioni l’Audi di Phoenix Racing con Vincent Kolb / Frank Stippler, terza in race-1 e seconda nella prova che ha chiuso il doubleheader. Da segnalare l’assenza nella prova dell’11 luglio della vettura Junior BMW che con l’affermazione di sabato porta a due i successi del 2021.

Nel week-end è caduto anche il record in qualifica che due settimane fa era stato stabilito da Patric Niederhauser. Christian Krognes è il nuovo detentore del primato della versione ‘VLN’ in 7: 51.807.

Prossima prova del VLN a settembre.

GT Open: Lamborghini e Mercedes si dividono i successi

In scena questo fine settimana anche il GT Open che ha gareggiato a Budapest. Lo spettacolo non è mancato con Mercedes e Lamborghini che si dividono i successi nell’impianto magiaro. Michele Beretta / Frederik Schandorff (Vincenzo Sospiri Racing), terzi nella race-1, hanno firmato la corsa di domenica davanti alla Lamborghini gemella di Baptiste Moulin / Yuki Nemoto. Terza piazza per l’inedita coppia Andy Soucek / Ben Barker con la Porsche di Lechner Racing.

L’Italia festeggia anche nella prova del sabato con Gianluca Giraudi / Loris Spinelli (AKM di Antonelli. Gli alfieri di Mercedes conquistano la corsa al pit stop beffando la McLaren di Brendan Iribe / Ollie Millroy (Inception Racing).

Appuntamento tra due settimane ad Imola per la prima delle due tappe italiane del GT Open.

Luca Pellegrini

Foto: Pier Colombo