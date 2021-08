Giornata di verdetti sul Circuit de la Sarthe, sede della mitica 24h di Le Mans che si correrà questo week-end. Le prime qualifiche di ieri hanno sancito coloro che si contenderanno questa sera la pole-position nell’Hyperpole, format che ha debuttato nel 2020.

Continuano le novità dal mondo delle ruote coperte che questo fine settimana si concentra nella mitica località francese che per la prima volta accoglie il FIA World Endurance Championship nel mese di agosto.

24h Le Mans: Porsche continua verso il 2023

Porsche sta lavorando per il ritorno nell’endurance a partire dal 2023. La casa di Stoccarda continua il proprio progetto per entrare nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nel FIA World Endurance Championship.

Pascal Zurlinden, direttore motorsport di Porsche, ha affermato ai microfoni di ‘Endurance Info‘: “Le tempistiche sono state rispettate. L’interesse per il prodotto c’è ancora e permetterà anche ai giovani piloti di mettersi in mostra”.

Il tecnico francese ha chiuso dicendo: “Sono convinto che una LMDh non sia così complicata come sembra, anche se ibrida. La LMDh è abbastanza vicina a una monoposto in termini di assetti. I prossimi cinque o sei anni sembrano addirittura migliori degli anni 80”.

General Motors guarda al futuro prima di prendere una decisione

Da Le Mans arrivano notizie anche da General Motors che avrebbe dovuto rendere noto in Francia il programma LMDh con il marchio Cadillac che a quanto pare si baserà su un telaio Dallara.

Laura Wontrop Klauser evidenzia l’importanza di avere Corvette tra le GT, una classe che ha un futuro sempre più incerto. Ricordiamo infatti che, a differenza di IMSA, in Europa ed a Le Mans non è ancora stato deciso cosa accadrà a partire dal 2023 quando la GTE PRO dovrebbe scomparire. Come già detto queste auto sono su un binario morto e non ci sono possibilità di continuare su questa strada. Le GT3 bussano alla porta del WEC e della 24h di Le Mans, ma tutto è ancora in via di sviluppo.

La direttrice del programma corse di GM ha rilasciato a ‘Sportscar 365’: “Avere la squadra qui ed essere presenti con i nostri piloti è fondamentale per noi”. Il gruppo statunitense guarda ad un impegno completo in GTE PRO nel 2022 prima di decidere cosa fare nel 2023. Un annuncio per la LMDh, invece, potrebbe arrivare a settembre. Tutto è ancora da definire alla vigilia del ritorno di Corvette a Le Mans che nel 2020 non ha preso parte alla manifestazione francese.

24h Le Mans: United Autosports, tra presente e futuro

Una delle squadre da tenere in considerazione questo fine settimana è l’United Autosports. La formazione che ha vinto l’European Le Mans Series 2020, la 24h di Le Mans dello scorso anno e la passata edizione del Mondiale si appresta a confermarsi questo week-end dopo l’affermazione nella 6h di Monza.

Tre auto sono presenti in Francia in LMP2 affidate a Nicolas Jamin/Jonathan Aberdein/Manuel Maldonado #32, Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque #22 e Paul Di Resta/Alex Lynn/Wayne Boyd #23.

La formazione che batte bandiera americana ha firmato un contratto con Josh Pierson, 15enne americano che nel 2022 debutterà nel FIA WEC in LMP2 diventando il più giovane di sempre a partecipare alla 24h di Le Mans.

L’attuale pilota della Road to Indy USF2000 potrebbe battere, se si dovesse correre a giugno come tradizione, il record di Matt McMurry che nel 2014 prese parte alla maratona francese a 16 anni e 202 giorni.

Il giovane alfiere di United ha rilasciato: “Sono onorato e grato di avere l’opportunità di far parte di una squadra così affermata come United Autosports. Non riesco a credere a quanto velocemente la mia carriera sia progredita nell’ultimo anno”.

Soddisfazione anche da parte di Zak Brown, co-proprietario del team: “Sono lieto di dare il benvenuto a Josh nella squadra per il 2022. È un 15enne molto eccitante e maturo con un sacco di potenziale. Il nostro team WEC ha esperienza e può assisterlo in questo viaggio. Non vedo l’ora di vederlo in auto”.

Attenzione alla giornata di domani. Come da tradizione non ci sarà attività in pista, ma è attesa una conferenza stampa di ACO che potrebbe regalarci degli importanti spunti per i prossimi anni. I motori torneranno a rombare sabato per il warm-up e successivamente alle 16.00 quando scatterà la 24h di Le Mans 2021.

Luca Pellegrini