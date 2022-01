Continuano le notizie dal mondo da FIA World Endurance Championship (WEC) ed Intercontinental GT Challenge (IGTC) a meno di una settimana dalla Rolex 24, primo atto dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2022.

WEC, TF Sport rifinisce il proprio equipaggio

TF Sport si prepara a dare battaglia nel FIA World Endurance Championship nella classe GTE-Am con un terzetto di primo profilo. L’auto che ha concluso al secondo posto la stagione e la 24h di Le Mans alla spalle della Ferrari #83 di AF Corse, ha reso noto i due piloti che affiancheranno full-time l’esperto Ben Keating.

Il francese Florian Latorre ed il danese Marco Sorensen sono attesi a partire dalla 1000 Miles of Sebring, prima prova che si terrà in quel di marzo dopo due anni d’assenza in seguito all’emergenza sanitaria.

Tom Ferrier, numero uno della squadra che si appresta a correre a febbraio in Asian Le Mans Series con John Hartshorne/Jonny Adam/Henrique Chaves, ha affermato alla stampa: “È fantastico avere Marco con noi per un’intera stagione e anche dare il benvenuto a Florian a bordo. Abbiamo senza dubbio una formazione molto forte e siamo più che pronti a lottare sia per la vittoria di Le Mans che per il titolo WEC”.

WEC, Cassidy rimpiazza Fisichella

Nick Cassidy prende il posto di Giancarlo Fisichella a bordo della Ferrari #54 di AF Corse. Il neozelandese debutta full-time nella classe GTE-Am del FIA World Endurance Championship accanto a Thomas Flohr ed a Francesco Castellacci.

L’ex campione del SuperGT e della Super Formula completa il secondo equipaggio di AF Corse per il WEC 2022. Ricordiamo infatti i già confermati Simon Mann/Christoph Ulrich/ Toni Vilander sulla #21.

IGTC, due Audi ufficiali a Kyalami

Si avvicina la Rolex 24 at Daytona, ma anche la 9h di Kyalami, competizione che lo scorso dicembre avrebbe dovuto completare l’Intercontinental GT Challenge powered by Pirelli. Sainteloc Racing e WRT, squadra che recentemente ha vinto la 24h di Dubai della 24H Series, rappresenteranno Audi Sport in Sudafrica.

Marcus Winkelhock, Patrick Niederhauser e Kelvin van der Linde si alterneranno sulla vettura dei francesi, mentre Christopher Haase supporterà Charles Weerts e Dries Vanthoor sulla R8 belga.

Niederhauser/ Winkelhock/Haase sfidano Ledogar/Nielsen/Pier Guidi nell’ultima prova dell’IGTC 2021 che originariamente doveva vedere al via una terza Audi con Mattia Drudi, Frédéric Vervisch et Nico Müller

Luca Pellegrini