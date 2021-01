Alla vigilia del terzo week-end di gare del 2021 sono molte le notizie che giungono dal mondo ruote coperte: DTM, WEC e WTCR si preparano per la propria stagione a due giorni dalla Rolex 24 at Daytona, opening round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Phoenix non gareggerà con Audi nel DTM

Il Team Phoenix si appresta a tornare nel nuovo DTM, ma non con Audi. La squadra tedesca, da anni legata al marchio di Ingolstadt sta cercando un nuovo marchio per confermare la propria presenza all’interno della prestigiosa serie tedesca. La conferma arriva direttamente da Ernst Moser, boss della forte formazione teutonica.

Ai microfoni di ‘Motorsport.com’, il numero uno di Phoenix ha affermato: “Non correremo con Audi quest’anno nel DTM, per anni il nostro campionato di riferimento. Continueremo a cercare fino alla fine di marzo un nuovo marchio. Stiamo ancora lavorando per ottenere qualcosa insieme ad Audi per il NLS e per la gara di 24 ore al Nurburgring”.

Phoenix potrebbe entrare nel DTM con il WTM Racing di Goerg Weiss, formazione che ha in possesso due Ferrari 488 GT3. Ricordiamo però l’interesse per la squadra di Moser per le prove di durata ed il futuro di Audi nelle LMDh. La squadra tedesca ha confermato infatti la propria partecipazione all’Asian Le Mans Series 2021 in LMP2 ed il LMP3.

Alpine annuncia i piloti per il FIA WEC

Alpine ha reso noti i propri alfieri che parteciperanno al FIA World Endurance Championship 2021 nella classe Hypercar. Il marchio francese, dopo aver annunciato il nome del brasiliano Andre Negrao, conferma la partecipazione dell’esperto francese Nicolas Lapierre e del transalpino Matthieu Vaxiviere.

Dopo diversi anni in LMP2, Alpine si prepara al debutto nella classe regina con l’Oreca A480 Gibson LMP1 contro Toyota e Glickenhaus, unica formazione che non ha ancora rivelato i propri piloti che supporteranno i già annunciati Ryan Briscoe e Gustavo Menezes.

🇫🇷🇧🇷 PRESENTATION DE NOS PILOTES C’est avec un immense plaisir que nous vous présentons nos pilotes qui sont @NegraoAndre, @Nico_Lapierre et @Matt_vaxiviere pour cette année au sein de la catégorie reine en @FIAWEC .#wec #alpinecars #alpineracing #Endurance pic.twitter.com/3PoAcXi4Dd — Alpine Endurance Team (@SignatechAlpine) January 26, 2021

Mathieu Jaminet rinuncia alla Daytona 24h per il Covid

Dopo la spettacolare gara di qualifica dello scorsa settmana e la notizia della positività al Covid-19 di Tim Pappas e Larry ten Voorde, anche Mathieu Jaminet è costretto a rinunciare alla Rolex 24 at Daytona. Il francese, atteso al debutto in LMP2 con la Ligier #51 del RWR Eurasia, sarà rimpiazzato dal tedesco Sven Mueller, anch’esso ‘rookie’ tra i prototipi.

L’ex pilota ufficiale Porsche, campione della Supercup e della Carrera Cup Deutschland, dividerà l’abitacolo con Cody Ware, Salih Yoluç e Austin Dillon, regolarmente presente a tempo pieno nella NASCAR Cup Series con il Richard Childress Racing #3. Jaminet, vincitore della 24h di Dubai qualche settimana fa, ha affermato alla stampa: “Ovviamente, sono molto deluso di non correre a Daytona, ma sono in buona salute. Il mio amico e compagno di squadra Sven sarebbe la mia scelta numero uno per sostituirmi”.

La famiglia Halder guarda al WTCR

La famiglia Halder punta al FIA World Touring Car Cup per il 2021 dopo aver militato nella serie europea. I fratelli i Mike e Michelle Halder, protagonisti del TCR Europe nel 2020, stanno cercando i fondi per raggiungere il Mondiale con due Honda Civic Type-R. Per i due tedeschi potrebbe essere l’occasione di debuttare nel WTCR dopo le ottime prestazioni mostrate nella serie tedesca. Michelle potrebbe entrare in un qualche modo nella storia visto che diventerebbe la prima donna a gareggiare a tempo pieno nel Mondiale Turismo che, proprio dal 2021, ha istituito una classifica apposita.

Quest’ultima ha affermato a Touringcartimes: “L’obiettivo è guidare per l’intera stagione con mio fratello nel WTCR. Al momento è difficile a causa del COVID-19 che influenza la sponsorizzazione, ma ci stiamo lavorando e speriamo di poter essere nel WTCR. Correre nel Mondiale è un sogno che si avvera, sarebbe davvero fantastico. Ci sono molte piste che non conosciamo, quindi sarà una stagione in cui dovremo imparare”.

Luca Pellegrini