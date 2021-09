Alla vigilia del round di Monza dell’International GT Open continuano le novità dal mondo delle ruote coperte da DTM ed IMSA, in pista questo fine settimana a Long Beach dopo la competizione di Laguna Seca.

Marvin Dienst debutta nel DTM ad Hockenheim

Il tedesco Marvin Dienst si appresta debuttare nel DTM ad Hockenheim al posto del connazionale Maximilian Buhk. Muecke Motorsport ha annunciato questo cambio in seguito agli impegni del #18 del gruppo nell’ADAC GT Masters.

Quest’ultimo si sta contendendo insieme a Raffaele Marciello il titolo dopo l’appuntamento del Lausizring di settimana scorsa. Dienst gareggia già con Mercedes nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup nella categoria Silver insieme al Toksport WRT. La formazione citata ha partecipato in via eccezionale alla prova del Nuerburgring del DTM con il teutonico Luca Stolz.

Il nuovo volto del DTM ha commentato alla stampa: “Conosco molto bene la Mercedes-AMG, lo sterzo e ovviamente la pista di Hockenheim. La tecnologia Space Drive è migliorata molto dall’anno scorso. Non vedo l’ora che arrivi il weekend di gara”.

Di Grassi debutta nel DTM con ABT

Lucas di Grassi approda nel DTM per le ultime due competizioni della stagione con Abt. Il pilota brasiliano si appresta ad entrare in pista insieme ai confermati Kelvin van der Linde, Mike Rockenfeller e Sophia Flörsch. L’ex campione di Formula E gareggerà con la medesima livrea che negli ultimi anni lo ha accompagnato nella categoria elettrica

Il boss ed il proprietario della squadra Hans-Jürgen Abt ha rilasciato in merito alla stampa: “Abbiamo pensato a lungo per cosa avremmo potuto dare a Lucas prima di chiudere il nostro viaggio insieme”.

IMSA: protocolli più rigidi per l’evento di Long Beach

IMSA WeatherTech SportsCar Championship continua ad avere problemi con l’emergenza sanitaria. Il round di Long Beach, previsto questo fine settimana, ha costretto gli organizzatori a mettere delle regole più stringenti in accordo anche con quanto deciso dall’Indy Series.

Sono state imposte a tutte le persone presenti sul circuito l’uso della mascherina all’aperto e all’esterno, un fatto che non accadeva dalla competizione di Mid-Ohio della scorsa primavera. IMSA offrirà dei test COVID-19 gratuiti per i suoi partecipanti accreditati che non si sono ancora vaccinati.

GTD: Vasser Sullivan correrà in GTD PRO

Vasser Sullivan Racing diventa il primo team ufficiale ad annunciare il passaggio nella classe GTD PRO per la prossima stagione dell’IMSA WeatherTech Sportscar Championship

La formazione statunitense attende la presenza di Lamborghini, Pfaff Motorsport (Porsche), Hardpoint (Porsche), Corvette ed BMW RRL. Queste ultime sono le realtà che hanno già annunciato il proprio interesse per la classe che di fatto rimpiazzerà l’attuale GTLM.

Sullivan ha rilasciato alla stampa in merito all’annuncio: “Vasser Sullivan e Lexus hanno mostrato agli appassionati la propria forza. La nostra partnership si basa sulla fiducia e siamo entusiasti di entrare in GTD Pro e rinnovare il nostro impegno per vincere un campionato di classe GTD”.

Luca Pellegrini