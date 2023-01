Continuano gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte con la conferma di Cyan Racing in merito al World Tour e l’annuncio di Doriane Pin per il FIA World Endurance Championship con PREMA. Si avvicina il via della stagione agonistica, ricordiamo infatti la presenza questo week-end della 24h di Dubai valida per la 24H Series.

TCR, Cyan Racing presente nel ‘World Tour’

Lynk & Co Cyan Racing hanno confermato la propria partecipazione al TCR World Tour, inedito format che rimpiazzerà il FIA World Touring Car Cup. Il costruttore cinese e la realtà svedese hanno deciso di continuare la loro esperienza al vertice delle categoria turismo, una scelta già confermata da Comtoyou Racing (Audi).

Fredrik Wahlén, team manager di Cyan Racing, ha riportato in una nota: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione di successo ea lungo termine con Lynk & Co e Geely Group Motorsport in World Touring Cars con il nuovo ed entusiasmante TCR World Tour dal 2023 e oltre. Questo è il livello più alto delle corse per auto da turismo e con nuovi regolamenti sportivi, oltre a nuovi pneumatici rispetto al WTCR, non abbiamo dubbi che la competizione sarà estremamente dura”.

Attendiamo ora di avere un calendario completo per il World Tour del TCR, categoria che scatterà dal Portogallo in concomitanza del TCR Europe. Due eventi si svolgeranno anche in South America, non conosciamo al momento le piste elette per accogliere questo inedito programma che ha il chiaro intento di riportare al vertice il ‘Mondiale turismo’.

Multiple touring car World Champion team 🏆 #LynkCo #CyanRacing will enter the prestigious new #TCRWorldTour with four cars for 2023, racing the successful Lynk & Co 03 #TCR model. 🏁 Read more 👉 https://t.co/nLWmPEa8pn pic.twitter.com/yWfJ48DhCX — Cyan Racing (@Cyan_Racing) January 6, 2023

WEC, Pin con PREMA in LMP2

Prima volta per Doriane Pin nel FIA World Endurance Championship in LMP2 con PREMA. La compagine italiana ha deciso di scommettere sulla francese, iscritta alla prossima edizione del Mondiale a bordo dell’auto #63.

Non conosciamo chi saranno i compagni di squadra dell’ex protagonista del Ferrari Challenge Europe che si appresta per una nuova sfida dopo le vittorie in GT. Attenzione anche a Juan Manuel Correa, americano che parteciperà con la vettura #9. Prima volta full-time per lo statunitense che lo scorso anno ha partecipato ad alcune prove dell’European Le Mans Series accanto a Ferdinand Habsburg ed a Louis Delétraz.

Inizia a comporsi il programma di PREMA, squadra che con Iron Lynx sarà presto al via della classe regina delle gare di durata con Lamborghini (LMDh). Nel frattempo l’attenzione è verso la Rolex 24 at Daytona, prima significativa competizione del panorama agonistico che vedrà al via Iron Lynx con tre vetture nelle due classi GT.

WEC, JOTA all’attacco in LMP2

JOTA Sport ha deciso di presentare la propria line-up per la classe LMP2 del FIA WEC. Il team inglese tenterà di confermarsi al vertice dopo aver conquistato la 24h Le Mans ed il titolo piloti con Roberto Gonzalez/Antonio Felix da Costa/William Stevens.

Per il 2023, in parallelo al programma Porsche LMDh che scatterà quasi sicuramente dopo l’opening round di Sebring, ci saranno Oliver Rasmussen, Pietro Fittipaldi e David Heinemeier Hansson. Ricordiamo che sarà solo una l’Oreca 07 Gibson LMP2 presente nel gruppo visto l’impegno con la casa teutonica nella classe regina.

IMSA, Team Korthoff Motorsports si prepara per la stagione, 61 auto a Daytona

Team Korthoff Motorsports si prepara per dare spettacolo nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra che ha sfiorato il titolo 2022 in GTD si ripresenterà in tutte 11 le competizioni del campionato con Mike Skeen/Mikael Grenier. I due verranno raggiunti da Maximilian Goetz e Kenton Koch per la Rolex 24 at Daytona che vedrà ai nastri di partenza 61 auto.

Gli organizzatori hanno infatti deciso di ampliare il gruppo per la 61ma edizione della famosa competizione che commenteremo tra meno di due settimane. SunEnergy1 Racing ha deciso di aggiungersi al ‘plotone’ della GTD che avrà 25 vetture presenti.

‘Cambio di bandiere’ in vista del 2023

‘Cambio di bandiere’ al termine della stagione 2023 per quanto riguarda il mondo delle ruote coperte. Il primo è Jules Gounon, campione in carica del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup che passa dalla Francia all’Andorra. Il portacolori di Mercedes. atteso full-time nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con lo spagnolo Daniel Juncadella con una AMG GT3 del WeatherTech Racing.

Discorso simile anche, con le dovute distinzioni, per JP Motorsport. La compagine polacca, legata nelle ultime stagioni a McLaren, avrà il passaporto lussemburghese per la stagione 2023. Non ci sono al momento dei programmi certi ad eccezione dell’impegno con due unità nel GTWC Europe Sprint Cup.

View this post on Instagram A post shared by Jules Gounon (@jules_gounon)

WRC, ritirato il numero #43 di Ken Block

Il FIA World Rally Championship ha deciso di ritirare il #43 utilizzato da Ken Block. Gli organizzatori hanno deciso di tributare la leggenda statunitense che ha perso la vita lo scorso 3 gennaio in un incidente con la motoslitta.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente della FIA, ha riportato in una nota: “Anche se è un piccolo gesto, speriamo che possa portare un po’ di conforto alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento. Ken era una vera leggenda, il suo ricordo resterà sempre con noi”.

IMSA, Cetilar Racing con un poker tutto italiano

Cetilar Racing ha confermato un equipaggio completamente italiano per la prossima edizione della Rolex 24 at Daytona. La squadra italiana legata a Ferrari è attesa a dare spettacolo a meno di un anno dal successo in GTD alla 12h di Sebring.

Roberto Lacorte, Giorgio Sernagiotto, Alessandro Balzan ed Antonio Fuoco si daranno battaglia con una nuovissima 296 GT3, vettura che recentemente è stata testata nel road course dell’Homestead-Miami Speedway.

Ricordiamo che saranno altre quattro le Rosse presenti. Risi Competizione darà spettacolo in GTD PRO, mentre AF Corse e Triasi Competizione si sfideranno in GTD, classe che nel 2022 ha visto primeggiare la Porsche #16 del Wright Motorsports.

IMSA, RWR #51 Cindric/DeFrancesco a Daytona

Interessante equipaggio per Rick Ware Racing per la Rolex 24 at Daytona dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra statunitense, presente anche in NASCAR Cup Series ed IndyCar Series, ha deciso di fare affidamento su Eric Lux, Devlin DeFrancesco, Pietro Fittipaldi ed Austin Cindric.

Il primo ed il secondo tornano con il chiaro obiettivo di confermarsi al vertice dopo il successo del 2022 con DragonSpeed Racing in compagnia di Pato O’Ward e Colton Herta. L’americano ed il canadese, successivamente impegnato in IndyCar, daranno battaglia con il già ciato Fittipaldi ed il #2 del Team Penske per la NASCAR Cup Series. Il portacolori di Ford, vincitore nel 2022 della Daytona 500, non è nuovo nella classica competizione di durata che si svolge annualmente nel ‘World Center of Racing’.

Heading back to Daytona baby 🙌🏼 Super excited to confirm I’ll be joining @RickWareRacing for the @Rolex24Hours in a couple weeks as well as the 2023 Michelin Endurance cup. Can’t wait to start the year on a high fighting for another Rolex!👊🏼 pic.twitter.com/Ut3ostLkWj — Devlin Defrancesco (@DevlinDeFran) January 7, 2023

WRC, Gus Greensmith resta nel Mondiale, ma in WRC2

Il britannico Gus Greensmith correrà nuovamente nella prossima edizione del Mondiale, campionato che inizierà tra meno di un mese tra le stradine di Monaco. L’inglese ha lasciato M-Sport, team che dal 2023 si presenterà ai nastri di partenza con l’estone Ott Tanak.

Il 26enne, atteso con Toksport (Skoda), ha affermato: “Finalmente, dopo otto anni in una Ford, è tempo di qualcosa di nuovo e questa è la Škoda Fabia RS Rally 2. Per ora i concentrerò sul testare la vettura, il mio primo evento sarà in Mexico”.

Luca Pellegrini