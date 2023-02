Tante novità dal panorama delle ruote coperte con la presentazione della nuova Corvette Z06 GT3.R, vettura presentata a Daytona in occasione della Rolex 24. Gli americani guardano al futuro, mentre ci prepariamo per la Bathurst 12h che commenteremo questo week-end.

Corvette Racing ha presentato nello Stato della Florida la nuova Z06 GT3.R, inedito modello che scenderà in pista nel 2024. L’IMSA WeatherTech SportsCar Championship sarà sicuramente presente nel programma di General Motors che successivamente si presenterà al via anche in Europa.

L’inedito modello è infatti atteso anche nel FIA World Endurance Championship, campionato che dal 2024 abbandonerà definitivamente le GTE a favore delle note GT3. Non è escluso al momento un progetto anche nei vari campionati organizzati da SRO, dal GTWC Europe all’Intercontinental GT Challenge.

Sempre in occasione della Rolex 24 at Daytona sono stati presentati i piloti che parteciperanno alla prossima 24h Le Mans con il progetto ‘Garage 56’ creato da NASCAR, Hendrick Motorsport, Goodyear, IMSA e Chevrolet.

Il progetto in questione vedrà presenti come piloti Jimmie Johnson, Mike Rockefeller e Jenson Button. Il primo, sette volte campione della NASCAR Cup Series, debutterà a Le Mans dopo una parentesi nell’Endurance Cup dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship ed alcune esperienze in IndyCar.

Il secondo, invece, torna sul ‘Circuit della Sarthe’ dopo aver militato per anni con i colori di Audi Sport in tutto il globo. L’ex campione del DTM si è avvicinato negli anni al panorama della NASCAR, la presenza nel round di Watkins Glen nella Cup Series non è casuale.

Il terzo, invece, sarà nuovamente al via in quel di Le Mans dopo alcune stagioni. L’ex campione del mondo di F1, vincitore con le ruote coperte del SuperGT in GT500 con Honda, è atteso al ritorno alle gare dopo una breve assenza.

Jim France, presidente e CEO della NASCAR, ha affermato in una nota: “Sin dall’inizio del progetto Garage 56, il nostro obiettivo è stato quello di collaborare con i migliori piloti del mondo per rappresentarci a Le Mans. La formazione di Jimmie, ‘Rocky’ e Jenson è tutto ciò che avremmo potuto sognare: tre piloti d’élite che hanno vinto ai massimi livelli degli sport motoristici in tutto il mondo

One step closer 💪@JimmieJohnson, @mikerockenfell3, and @JensonButton will be behind the wheel of the #NextGenG56 when we take on the challenge of @24hoursoflemans in June 👏

An all-star cast for a truly special event. pic.twitter.com/aVz8ySo5tL

— NASCARG56 (@nascarg56) January 28, 2023