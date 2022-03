Continuano senza sosta gli aggiornamenti dal mondo delle ruote coperte da WTCR ed IMSA WTSC a pochi giorni dai test del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, sessioni che si sono tenute in Francia al Paul Ricard.

WTCR, Thed Björk e Santiago Urrutia restano nel Mondiale con Cyan Racing

Cyan Racing punta sulla stabilità per la stagione 2022 del FIA World Touring Car Cup. Lo svedese Thed Björk e l’uruguaiano Santiago Urrutia saranno nuovamente al via con Lynk & Co accanto al cinese Ma Qing Hua. Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono attualmente in lizza per l’ultimo sedile disponibile con l’auto che ha dominato gli ultimi due anni il Mondiale turismo.

Fredrik Wahlén, team manager di Lynk & Co Cyan Racing, ha dichiarato alla stampa: “Santiago e Thed sono fondamentali per il nostro obiettivo di difendere i titoli FIA WTCR in questa stagione e siamo lieti di continuare la nostra proficua collaborazione con noi”.

Conferme anche per Yann Ehrlacher e Yvan Muller

Yann Ehrlacher e Yvan Muller sono attesi ancora una volta insieme nel FIA WTCR. Il campione in carica ed il veterano francese torneranno con le auto cinesi portando a cinque le vetture totali presenti nella serie contro le quattro del 2021.

Il boss del team ha commentato in merito: “Yann e Yvan sono parte integrante del nostro programma, non potrei essere più felice della formazione che abbiamo. Ora dobbiamo mettere insieme tutti i pezzi durante i test pre-stagionali”.

Guilherme Oliveira debutta in ELMS con Inter Europol Competition

Un nuovo volto è atteso in pista nell’European Le Mans Series 2022. Guilherme Oliveira raggiungerà per la prima volta la serie a bordo della Ligier LMP3 #13 del team polacco che conferma la presenza in pista di due auto dopo la partecipazione all’Asian Le Mans Series. Charles Crews e Nico Pino divideranno l’abitacolo con il 17enne portoghese.

Il rookie della squadra polacca ha commentato alla stampa: “Sono entusiasta di unirmi al team per la stagione 2022 di ELMS. È una super squadra e non vedo l’ora di correre di nuovo con i loro colori. Abbiamo lavorato molto duramente insieme nell’Asian Le Mans Series”.

Ferrari conferma l’impegno in GTD PRO per la Sebring 12h

Oltre al WTCR, sono tante le news dall’IMSA WTSC. Ferrari sarà nuovamente in pista in occasione della Sebring 12h in GTD PRO. Risi Competizione rappresenterà la casa di Maranello con Eddie Cheever III/Davide Rigon/Daniel Serra. Il terzetto si aggiunge ad un entry list ancora in evoluzione che scopriremo solo nei prossimi gironi.

Ricordiamo che Risi ha completato al secondo posto la recente Rolex 24 at Daytona approfittando dell’incidente all’ultimo giro tra le due Porsche di testa. Non dovrebbero esserci altre Ferrari in GTD PRO.

IMSA, Performance Tech Motorsports presenta gli equipaggi per il 2022

Performance Tech Motorsports ha rivelato il proprio equipaggio per il secondo atto dell’IMSA WeatherTech Sportscar Championship, il primo valido ai fini della classifica della LMP3. Rasmus Lindh e Dan Goldburg sono attesi a tempo pieno, resta da definire il terzo uomo per la 12h.

Brent O’Neill, Team Principal, ha affermato ai media: “È fantastico avere Rasmus e Dan insieme per il resto della stagione. Hanno un’ottima intesa e sono sicuro che saranno veloci insieme. Con un po’ di fortuna saranno in grado di ottenere quei successi che ci sono sfuggiti l’anno scorso”.

Luca Pellegrini