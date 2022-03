In occasione dei test pre-stagionali del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS (GTWC Europe) è stata presentata l’entry list per la stagione 2022. Sono tante le novità in vista di un anno che si preannuncia oltremodo interessante con 52 auto nell’Endurance Cup e 25 nella Sprint Cup.

Sono invece 22 le auto presenti a tempo pieno nelle 10 competizioni previste. Nove brand saranno rappresentati, spiccano nel gruppoAudi, BMW, Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini McLaren, Mercedes-AMG e Porsche.

GTWC Europe entry list Endurance Cup, conferme per un 2022 da non perdere

Oltre alla 24h di Spa-Francochamps ci sarà da divertirsi nell’Endurance Cup. Sono 52 le auto presenti per una stagione che scatterà da Imola ad aprile. Siamo ben sopra alle 10 unità nella classe PRO che si conferma di alto livello con degli ingressi interessanti come Rowe Racing (BMW), Tresor by Car Collection (Audi) e Mercedes-AMG Team GetSpeed.

Alcune squadre devono ancora definire in quale categoria correranno. Beechdean AMR rientra tra gli altri in questa ‘speciale situazione’ con due Aston Martin GT3. Il famoso brand inglese non sarà più in scena con Garage 59 che ha deciso di tornare sotto l’ala di McLaren.

GTWC Europe entry list Sprint Cup: pochi, ma buoni

Rispetto al 2021 manca all’appello Toksport WRT, team legato a Mercedes. AKKA, presente con due AMG GT3, rappresenterà il brand teutonico che dovrà vedersela contro Audi. La casa dei Quattro Anelli sarà la regina della PRO nelle gare Sprint con Tresor by Car Collection, WRT, Attempto Racing e Sainteloc Junior Team.

Dinamic Motorsport proverà a tener alta la bandiera di Porsche, mentre è da segnalare la conferma di JOTA con una McLaren 720 S GT3. Non vedremo Ferrari e BMW tra i PRO come accaduto nella passata stagione.

Stéphane Ratel, boss della serie, ha dichiarato alla stampa in merito: “Sono molto felice di presentare gli iscritti per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS 2022. Siamo lieti di avere ben 25 vetture confermate per la Sprint Cup, mentre la Endurance Cup è tornata al suo meglio con più di 50 vetture per l’intera stagione. Possiamo già dire che la Gold Cup è stata un’aggiunta di grande successo. Con questa entry list e l’arrivo di Valentino Rossi non vediamo l’ora del via della stagione”.

Entry list overall

Entry list Endurance Cup

Entry list Sprint Cup

Luca Pellegrini