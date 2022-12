Daytona ha ospitato in questa settimana il test per l’omologazione delle nuove GTP, nome con cui chiameremo la classe regina che gareggerà nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Cadillac, Porsche, Acura e BMW hanno effettuato dei nuovi preziosi chilometri in vista dell’inizio della stagione agonistica.

Cancellata la gara di qualifica per Daytona

La Rolex 24 at Daytona avrà il medesimo format degli altri appuntamenti dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Non ci sarà dunque per l’opening round nello Stato della Florida la ‘gara di qualifica’ da 100 minuti che aveva caratterizzato le ultime due edizioni.

Il round inaugurare all’interno del ‘World Center of Racing’ della principale categoria americana riservata alle GT ed ai prototipi segnerà l’avvento delle LMDh nella nuova categoria GTP. Le qualifiche si terranno domenica 22 gennaio, mentre la gara scatterà il sabato successivo.

Wright Motorsports con Volt Racing per la stagione 2023

Wright Motorsports unisce le forze con Volt Racing per la stagione 2023 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La squadra legata a Porsche gareggerà con Volt Racing in compagnia di Trent Hindman e Alan Brynjolfsson.

I due approdano nella classe regina dell’IMSA in GTD dopo aver primeggiato con Aston Martin nell’IMSA Michelin Pilot Challenge. Non conosciamo chi gareggerà nelle tappe della Michelin Endurance Cup con la Porsche 911 GT3-R (922) #77.

It's official! We're excited to announce that we are welcoming 2022 Michelin Pilot Champions Alan Brynjolfsson, @trenthindman, and the Volt Racing program to our team, the Porsche family, and the 2023 IMSA WeatherTech GTD championship!

Story: https://t.co/X762Un4CNu pic.twitter.com/ZydyTwlmwD — Wright Motorsports (@WrightRac1ng) December 2, 2022

Pfaff Motorsports cambia equipaggio per la stagione 2023

Pfaff Motorsports ha rivelato la propria formazione per l’IMSA WTSC 2023 per quanto riguarda la classe GTD PRO. La squadra canadese è stata costretta a modificare la vincente line-up del 2022 visti gli impegni di Mathieu Jaminet e Matt Campbell con i colori di Porsche Penske Motorsport tra IMSA WTSC e FIA World Endurance Championship.

Il francese e l’australiano verranno sostituiti da Klaus Bachler e Patrick Pilet. I due saranno raggiunti nelle tappe di durata da Laurens Vanthoor, ex campione della GTLM che parallelamente verrà impiegato anche in LMDh.

Tower Motorsport con Newgarden/McLaughlin a Daytona

Il ‘World Center of Racing’ accoglierà due stelle di Penske per l’IndyCar Series. Stiamo parlando del neozelandese Scott McLaughlin e dell’americano Josef Newgarden, presenti alla maratona della Florida con i colori di Tower Motorsport.

Il team che regolarmente milita in LMP2, squadra che tra gli altri riproporrà anche il campione in carica John Farano, porterà al debutto il #3 ed il #2 dell’IndyCar che come sempre inizierà il primo fine settimana di marzo tra i muretti di St. Petersbureg.

Il tridente citato verrà supportato da Kyffin Simpson, 18enne destinato a gareggiare nel 2023 nella Indy NXT con i colori di HMD Motorsports. Menzione d’onore per quest’ultimo, vincitore ad ottobre della Petit Le Mans con l’Acura NSX GT3 #66 del Gradient Racing.

Anche Veekay in Florida a Gennaio

Anche Rinus Veekay sarà presente nello Stato della Florida a fine gennaio per la Rolex 24 at Daytona. Il pilota olandese, regolarmente iscritto in IndyCar con Ed Carpenter Racing, è atteso in LMP2 con una delle Oreca 07 Gibson di TDS Racing.

Steven Thomas, Scott Huffaker e Mikkel Jensen si alterneranno al volante con un pilota che ha già saputo arrivare a podio nella prima tappa dell’IMSA WTSC. Ricordiamo infatti il secondo posto della passata stagione con Racing Team Nederland (LMP2).

Test di omologazione a Daytona per le GTP, primi giri per le nuove GT3

Daytona ha accolto negli ultimi gironi i test di omologazione per tutte le GTP. Per la prima volta Acura, Porsche, BMW e Cadillac si sono ritrovati sul medesimo tracciato per una sessione che ha preceduto di poco più di un mese il test ufficiale in vista della Rolex 24.

Primi chilometri anche per le inedite GT3. Ricordiamo infatti la presenza in pista della nuova Lamborghini Huracan, la Ferrari 296 e la Porsche 911 GT3-R (992), vetture che successivamente ammireremo anche nel resto del mondo.

Luca Pellegrini