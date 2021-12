Aggiornamenti da IMSA, GT World Challenge Europe (GTWC Europe) e DTM in vista della prossima stagione. Verdetti anche in quel di Aragon, tracciato che ha eletto il nuovo pilota Junior di Porsche Motorsport.

IMSA, Wright Motorsport cambia equipaggio

Wright Motorsport ha annunciato i propri piani per la stagione 2022 dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. La formazione legata a Porsche continuerà il proprio impegno nella serie statunitense nella classe GT Daytona.

Il belga Jan Heylen entra a tempo pieno nell’IMSA WTSC rimpiazzando di fatto Pat Long, veterano che ha annunciato il proprio ritiro dalle competizioni al termine della Petit Le Mans (Road Atlanta) del mese scorso. Il vincitore dell’IMSA Michelin Pilot Challenge 2021, serie vinta sempre con Wright, si alternerà al volante per l’intero campionato con Ryan Hardwick.

Il 41enne nativo di Geel ha dichiarato dopo l’annuncio a tempo pieno. “Sono entusiasta per questa novità. Ryan ha creato questa possibilità, sono grato per la fiducia che ha riposto nei miei confronti. Questo sarà il mio ottavo anno con Wright Motorsports, sono molto legato a loro”.

Per la Michelin Endurance Cup ci sarà Zach Robichon che cambia casacca dopo aver vinto nel 2021 la categoria con Pfaff Motorsports. La squadra canadese si appresta a gareggiare a tempo pieno nella GTD PRO, classe che di fatto rimpiazzerà l’attuale GTLM.

Laurin Heinrich nuovo Porsche Junior

Laurin Heinrich è il nuovo Porsche Junior dopo aver vinto lo shootout della scorsa settimana in quel di Aragon. Il tedesco ha abbattuto la concorrenza ed ora è pronto per impegnarsi la prossima stagione in cui dovrebbe ripetere il doppio impegno tra Porsche Supercup e Carrera Cup Deutschland come accaduto nel 2021. Il 20enne ha vinto il titolo rookie nella Supercup, categoria in cui tra l’altro ha conquistato un importante in quel di Zandvoort.

Thomas Laudenbach, boss di Porsche Motorsport, ha rilasciato alla stampa: “Siamo molto lieti che nel prossimo anno saremo in grado di supportare Laurin Heinrich come nuovo Porsche Junior e di accompagnarlo nel suo percorso. Il concetto della piramide Porsche Motorsport si è dimostrato valido per decenni e in molti casi ha sviluppato piloti di talento da coinvolgere come ufficiali. Vorremmo continuare così. I dodici partecipanti di grande talento ai tre giorni di Porsche Junior Viewing a Motorland Aragon hanno reso la decisione davvero difficile”.

DTM: Vincent Abril lascia Mercedes, Clemens Schmid in pista con Lamborghini

Clemens Schmid è il primo pilota annunciato da Grasser Racing per il DTM 2022, mentre il monegasco Vincent Abril non sarà più un pilota ufficiale Mercedes a partire dalla prossima annata. Continuano le novità in vista dal DTM con il tirolese che si appresta a debuttare a tempo pieno nella categoria con la formazione austriaca che nel 2022 militerà con ben quattro Huracan GT3.

L’ex alfiere di GRT nell’ADAC GT Masters e nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup (Silver Cup) ha commentato alla stampa come riporta GT-Place: “Con l’ingresso nel DTM si realizza un sogno per me. Ho guardato questo campionato sin da quando ero un bambino. Il fatto che ora possa gareggiare nel DTM con una squadra austriaca rende il tutto ancora più speciale. Ho potuto conoscere molto bene sia il team che la vettura negli ultimi due anni. È una grande macchina con la quale abbiamo un grande potenziale”.

Non conosciamo invece i piani di Abril che nel 2021 ha militato con HRT (Mercedes) nel DTM e nel GT World Challenge Europe in coppia con Engel/Stolz. Il monegasco aveva corso in passato anche con Bentley con HTP Motorsport.

AGS Events debutta nel GTWC Europe con Lamborghini

Lamborghini avrà una nuova squadra nel 2022 nel Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup. AGS Events è ufficialmente il primo team che ha annunciato la propria partecipazione alla nuova Gold Cup, inedita classe creata da SRO.

Il team di Montpellier si appresta per una nuova sfida dopo aver vinto nel mondo del GT4 (France/Europe) negli ultimi due anni con Aston Martin. Mike Parisy/Loris Cabirou/Nicolas Gomarsi alterneranno al volante per tutte le cinque prove in calendario di un campionato che per la seconda volta si inaugurerà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Luca Pellegrini